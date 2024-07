Cierra la piscina de Fontecarmoa: este es el tiempo durante el cual no podrás utilizarla

Los usuarios de la piscina municipal de Fontecarmoa no podrán disfrutar del vaso principal desde el lunes y hasta el 31 de agosto. La empresa adjudicataria del servicio les ha enviado un anuncio importante mediante el cual se les informa de que se va a ejecutar la obra de mejora del cerramiento acristalado y que, por lo tanto, la actividad normal no es compatible con esos trabajos. En todo caso el spa seguirá operativo durante ese tiempo, pero no los jacuzzis. Básicamente la actuación afecta a los vasos de la zona de aguas.



Con motivo de este cierre de un mes y medio la concesionaria comunicó a los usuarios de estas instalaciones municipales que la cuota del mes de agosto –que se girará por el banco a finales de este mes de julio– incluirá un descuento de un 25 %.



Con el objetivo de que aquellas personas que quieran disfrutar de la piscina, bien por ocio o por deporte, puedan seguir haciéndolo la adjudicataria pone a su disposición las instalaciones de Cambados, Rianxo y Pontevedra. Para acudir a ellas solo es necesario identificarse mediante el DNI.



Obras importantes

Lo cierto es que no es la primera vez que la piscina municipal tuvo que permanecer cerrada a consecuencia de las diferentes obras que se están realizando en el complejo de Fontecarmoa. La compatibilidad con algunos trabajos de mejora y de ejecución (como fue la de los nuevos vestuarios) no ha sido siempre posible. La situación provocó críticas entre los usuarios, dado que el cierre en algún momento se prolongó más de lo esperado.



Ahora, a priori, solo será mes y medio el tiempo durante el cual el vaso principal y el jacuzzi no podrá ser utilizado por los que lo hacen habitualmente.