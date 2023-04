El cine club Ádega proyecta el miércoles el clásico australiano "Wake in Fright"

El cine club Ádega proyectará mañana el clásico australiano de 1970 “Wake in Fright”, del director Ted Kotcheff. El evento cinematográfico tendrá lugar en el Salón García, a las 21 horas.



El célebre cineasta canadiense es conocido por haber dirigido la primera película de la saga Rambo, “Acorralado (First Blood)”, protagonizada por Sylvester Stallone y basada en la novela homónima de David Morrell. En el caso de “Wake in Fright” durante muchos años no estuvo disponible ni en VHS ni en DVD, además de que nunca fue emitida en televisión. Sin embargo, a mediados de 2009, se recuperó y fue estrenada en Cannes, cosechando mayor éxito que anteriormente. Además, en nuestro país no está presente en ninguna plataforma.