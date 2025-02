Cine feminista, teatro y fotografía: Las artes se dan la mano para reivindicar la igualdad en el 8-M de Vilagarcía

La diversidad artística y el mensaje feminista protagonizan la programación diseñada por el Concello de Vilagarcía para el 8 de marzo, que comenzará el día anterior, viernes, con la lectura del manifiesto, a las doce del mediodía, delante de la Casa Consistorial (en el Salón de Plenos en caso de lluvia). Elaborado por el Consello Local da Muller, fue aprobado por el Pleno de la Corporación. El acto estará amenizado por alumnas de la Escola Municipal de Música 'Bernardo del Río'.

La edil de Igualdade, Tania García, hizo hincapié en la necesidad de reivindicar el feminismo, especialmente en estos momentos, ya que "todos os días son oito de marzo" y "non podemos baixar a garda pola defensa dos dereitos das mulleres, especialmente agora, que estamos sufrindo unha onda negacionaista da que forman parte incluso representantes públicos. Nunca me canso de dicir que o feminismo non é máis que a igualdade efectiva entre homes e mulleres".

El mismo 7 de marzo comenzará otra de las actividades de la programación diseñada por el Área de Muller en colaboración con la premiada directora de arte en cine, Marta Villar y con el cineclube Ádega. Se trata de la proyección de "Prefiro condearme", un documental de Margarita Ledo Andión que relata el juicio a una mariscadora de Ferrol en 1972, en plena dictadura, por adulterio.

Villar destacó que la propia Andión estará presente en el coloquio posterior de una proyección que inaugura el Ciclo de Cine, que seguirá el siguiente vierne,s 14, con 'Bird', un drama social sobre la adolescencia, de Andrea Arnold; y el 21, con 'O soño da sultá', un "conto feminista" dirigido por Chelo Loureiro. "Son todas directoras mulleres, con temáticas que falan dos problemas das mulleres e as guionitas, maioritariamente, tamén son mulleres", destacó Villar. Todas las proyecciones serán en el Salón García, a partir de las 20:30 horas y con asistencia gratuita.

Teatro en el Auditorio

No solo habrá cine, también teatro. El 22 de marzo, en el Auditorio, a partir de las 20:30 horas se represenará 'As alumnas', un espectáculo sobre justicia social, memoria histórica e igualdad. "É unha obra de Paula Carballeira que foi moi premiada e que se adaptou agora para o teatro. Está protagonizada por Mónica Camaño e Anabel Gago, que ademais é veciña de Vilagarcía", explicó Loli Maquieira, técnica de Igualdade.

Por su parte, el CIM organiza el tradicional Maratón fotográfico, que llega a su XVI edición y que, desde hace años, cuenta con categoría infantil. Los participantes deberán hacer, durante el día de la prueba, fotos sobre las temáticas propuestas. Habrá tres premios por cada modalidad, consistentes en 200 euros para los adultos y una cámara fotográfica de tipo deportiva para los pequeños fotógrafos.