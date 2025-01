Cobre San Rafael asegura que hay estudios que dicen que la mina no afectará a la calidad del agua de la Ría

La empresa interesada en reabrir la explotación de la Mina de Touro –Cobre San Rafael– asegura que manejan estudios científicos que confirman que la actividad minera en Touro no afecta a la calidad del agua en la Ría de Arousa. Aseguran que como parte “co compromiso de Cobre San Rafael coa transparencia e o seguimento ambiental en colaboración con Parquistas de Carril OPP89 e a Estación de Bioloxía Mariña da Graña (USC)” se colocaron sondas de medición, permitiendo así “unha vixilancia continua da calidade da auga na ría”. Apuntan que también se realizaron varias campañas de muestreo de la calidad del agua entre Pontecesures y Carril y que –respecto a eso– “os niveis de metais disoltos, en todas as mostraxes, e estacións de control, estiveron por baixo dos niveis de referencia”. Manifiestan que “para os parámetros fisicoquímicos as augas analizadas non mostran indicadores de risco nin alteracións significativas na súa composición”.



Precisamente sobre el futuro de la mina de Touro y del proyecto que está en exposición público hasta hoy se debatió en la sesión plenaria de Vilagarcía a través de una moción del BNG que fue apoyada por todos los grupos excepto por el PP, que decidió abstenerse.