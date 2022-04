El colectivo Umia Vivo da un suspenso al mantenimiento del Alobre

“É unha zona degradada, parece un vertedoiro”. Con estas palabras se expresa Xesús Rodríguez desde el colectivo Umia Vivo haciendo referencia al estado del yacimiento del Castro Alobre, en Vilagarcía. En más de una ocasión esta asociación ha criticado el resultado de unas obras de puesta en valor que –considera– “non teñen sido tal”. De ahí que ya se hayan dirigido al Ministerio de Transportes –que financió parte del proyecto de puesta en valor– para denunciar el incumplimiento del convenio firmado en su día con Diputación y concellos para la puesta en valor de varios yacimientos en toda la provincia. Entre ellos, claro está, el Alobre.



“Dos seis millóns e medio que se asinaron no convenio só se investiu medio millón e os outros seis están pendentes”, dice Rodríguez. De hecho en este listado se encuentran Adro Vello y el yacimiento de Valga. De ellos –al menos de momento– “nada se sabe”.



En un paseo por el Alobre el colectivo detectó desprendimientos, actos vandálicos en los paneles e incluso basura. “A zona está totalmente degradada e non convida para nada a ir”, indican desde Umia Vivo. Unas quejas que también se han verbalizado a través de particulares que acuden habitualmente a ese entorno verde.



Xesús Rodríguez indica que “incluso pedimos reunións cos alcaldes que teñen pendentes as actuacións e nin sequera nos contestaron” de ahí que “imos reiterar de novo a nosa petición ao Ministerio porque sorprendentemente é a que se nos está facendo máis accesible”.