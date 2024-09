Las comisiones de fiestas ven bien reducir la pirotecnia pero “poco a poco”

La mayoría de las comisiones de fiestas de Vilagarcía van en consonancia con la idea del Concello de reducir la pirotecnia pero, eso sí, debe ser poco a poco. Conscientes de los problemas que puedan causar, muchas de las organizaciones ya optaron en los últimos años por reducir y tienen pensado ir a más.



En A Torre, aunque es algo que no hablaron todavía, aseguran que sin estar de acuerdo con “el gran bombardeo”, creen que eliminarlo de todo sería una forma de quitarle esencia a las fiestas. “una paradita cuando empiezan o cuando va a ser la verbena hay que hacerla”, explica un miembro de la comisión que asegura que “si no hay fuegos no es lo mismo”.



Es una opinión que comparten muchos vecinos, sobre todo los de más edad, según explican en Cea. “La gente nos lo pide”, apuntan desde la comisión de fiestas. Por ello, apuestan por una reducción paulatina. Ya la llevaron a cabo este año, con horarios pautados y un presupuesto mucho menor. Pero todavía tienen intención de reducirlo más durante las fiestas de 2025. “Incluso teníamos pensado, al menos durante la noche, hacerlo con luces, pero ahí ya se nos va del presupuesto”, explican desde la organización.



En esta parroquia, los propios miembros de la comisión señalan que “tenemos animales todos y claro que lo sufrimos, porque se estresan”. En A Torre están más concienciados con los problemas que puedan ocasionar a las personas con TEA o con enfermedades como la migraña u de otro tipo a las que les afecten los ruidos.



En San Fidel de Carril explican que el presupuesto ya se vio reducido para la pirotecnia y que no tendrían ningún problema en bajarlo todavía más, si así se lo piden desde el Concello.



“La pirotecnia no es algo que sea prioritario para nosotros”, explican desde la comisión carrilexa. En A Torre la situación cambió mucho con respecto a otros años, cuando las bombas de palenque suponían una inversión mucho mayor y se echaban durante mucho más tiempo. Aunque matizan: “el tema es que cuadraba muy pegado a las de Trabanca Badiña, por eso parecía también que era mucho más. Ahora hay una semana de diferencia”. Guillán, que celebró sus fiestas hace solo dos semanas, también redujo mucho las bombas que anuncian los actos. Es una tendencia que cada vez va a más, pero en A Torre lanzan una advertencia: “La industria pirotecnia también es importante y hay que mirar por el empleo”.



Una reunión con el Concello



Por el momento, desde las comisiones de fiestas no tienen ningún aviso del gobierno local para la convocatoria de una reunión. Sin embargo, el ejecutivo sí dio muestras, en una reunión semanal, de tener intención de abordar este asunto con las organizaciones de eventos, ante quejas por la excesiva pirotecnia. l