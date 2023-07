El comité de empresa de Urbaser mantiene las protestas ante la falta de noticias de la empresa

El comité de empresa de Urbaser en Vilagarcía continúa esperando la llamada de la dirección para tener una reunión y negociar las mejoras pendientes en el convenio. El encuentro al que –según el Concello– la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura se había comprometido para ayer lunes no fue convocado y, por tanto, no se produjo. De ahí que el comité y la plantilla de trabajadores mantengan el calendario de movilizaciones previsto desde la semana pasada. La próxima protesta será este viernes a las dos menos cuarto de la tarde justo delante del Concello. Si estas concentraciones no dan resultado pasarán a medidas más drásticas, tal y como exponen desde el comité.



Cabe recordar que Urbaser cogió las riendas del servicio de limpieza y recogida de basura a mediados del pasado mes de mayo y después de un larguísimo proceso de licitación y adjudicación. Es el contrato más caro de la administración local vilagarciana. La plantilla reclama mejoras en un convenio que lleva sin tocar desde el año 2021 y con el que –dicen desde el comité– acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 18 %.



Esta misma empresa mantiene un conflicto laboral abierto en Ribeira, en donde también se encarga del mismo servicio de limpieza, y en donde los trabajadores ya anunciaron que se irán a la huelga si no hay mejoras en sus condiciones a partir del día 20 de este mes.