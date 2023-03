En Común recoge en Faxilde las demandas de los vecinos

Los candidatos de Esquerda Unida-Vilagarcía En Común, Juan Fajardo y Susana Coello, mantuvieron un encuentro con la asociación de vecinos de Faxilde para conocer de primera mano sus demandas. Durante este encuentro –exponen desde el equipo de Fajardo– “puidemos comprobar o que é unha realidade da acción do goberno local nos últimos anos, o completo e absoluto abandono do rural de Vilagarcía, esquecido nos plans de inversión, onde as peticións básicas que teñen que ver cos servizos fundamentais son esquecidas ou subsidiarias fronte aos proxectos de carácter electoral do equipo do señor Varela”. En este sentido Fajardo trasladó su compromiso de establecer una comunicación fluida y continua con los vecinos para que “os orzamentos recollan as iniciativas que piden os veciños fronte ao modelo actual, de non facer o que se demanda e gastar en obras que ninguén pide”.



Desde la asociación trasladaron a los candidatos sus principales demandas como la necesidad de renovar las redes de pluviales y alcantarillado o la creación de líneas de autobús que la comuniquen con el resto del Concello. También la necesidad de actuar sobre la Fonte de Faxilde para delimitar los espacios públicos y crear una zona de esparcimiento.