El Concello asegura que el informe que falta para poder ampliar la EDAR debe emitirlo Costas

El Concello de Vilagarcía asegura que el informe que en estos momentos falta para que la Xunta de Galicia pueda sacar a licitación la ampliación de la EDAR de Ferrazo debe emitirlo Costas del Estado, y no la administración local. El ejecutivo que preside Alberto Varela se muestra molesto después de que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, apuntase que el proyecto tan ansiado desde hace años está parado por la falta de un informe urbanístico que fue solicitado a Ravella en el año 2021. Las palabras de la mandataria autonómica no gustaron en el gobierno local, que pide “un mínimo de rigor” e insiste a la Xunta sobre que “deixe de marear á propia cidadanía e execute os fondos europeos que tanto criticou”. Se refieren desde el Concello a los 23 millones de euros que están reservados para la ampliación de la depuradora y a los que también hizo alusión Ethel Vázquez el viernes en su visita a las obras del tanque de tormenta en Fexdega. El gobierno municipal señala al respecto que “son uns fondos que logrou o Goberno central malia as trabas que puxo o Partido Popular, o mesmo que agora os disfraza de investimentos propios”.

El equipo de Varela también discrepa con la Xunta y con lo manifestado por la conselleira de Infraestruturas delante de dos ediles socialistas en cuestiones competenciales respecto al saneamiento. “O saneamento do río e da ría non é competencia municipal, senón autonómica” y se pregunta “que sentido tería entón Augas de Galicia”. Desde Ravella echan mano de la hemeroteca y se remontan al año 2013 “cun goberno do PP na cidade, cando o entón conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, presentara o plan de saneamento que agora empeza a executarse de anos despois e non con fondos propios, senón da Unión Europea”.



Críticas del PP



Tras las palabras de la conselleira el viernes el grupo municipal del PP no ha tardado en dar su opinión al respecto. Los conservadores hablan directamente de “desidia” del gobierno municipal e insisten en que “para poder desenvolver o proxecto de ampliación da EDAR a Xunta necesitaba que o goberno de Vilagarcía lle remitise o informe técnico de compatibilidade urbanística. Un trámite cuxa obtención por parte do Concello debería obterse tras realizar unha modificación do PXOM”. Recuerdan desde el PP local que efectivamente esa modificación del Plan Xeral fue llevada y aprobada en el pleno del pasado mes de enero. “Sete meses despois de dita aprobación e máis de dous anos despois do anuncio da Xunta o Concello continúa sen enviar ao goberno autonómico o informe técnico de compatibilidade urbanística”. El gobierno local insiste ahora que el informe que falta y que la Xunta está reclamando depende de Costas del Estado y no de ellos.

De lo que no cabe duda es de que falta un informe para poder llevar a cabo la ampliación de una estación depuradora que lleva años necesitando de mejoras sustanciales. La infraestructura –como ha quedado reflejado en varios informes técnicos– se ha quedado obsoleta y no responde ya a las necesidades poblacionales de una ciudad como Vilagarcía. De hecho con la ampliación no solo cubrirá las exigencias actuales, sino que contemplará incrementos de población.