El Concello contrata el préstamo de 850.000 euros que incluye demoler la Comandancia

El Concello de Vilagarcía echa mano del endeudamiento con los bancos para financiar más de la mitad del millón y medio de euros que los presupuestos de este año dedicarán al capítulo de inversiones. Ravella anunció ayer la adjudicación de ese crédito, por importe de 850.000 euros, en favor del Banco Sabadell. La propuesta de adjudicación en favor de esta entidad crediticia será atendida este lunes en la j unta local de gobierno, tras lo que solo restará la firma del contrato con el banco. El plazo de amortización será de ocho años.





La financiación que se obtendrá con esta operación permitirá hacer frente a varias actuaciones. Entre ellas, una de las más destacadas es la demolición del edificio de la Comandancia, unos trabajos a los que se destinarán 200.000 euros.









Otros proyectos



Además, 181.351 euros irán para renovación, ampliación o mejora de redes de abastecimiento, pluviales y otras infraestructuras; 122.000 se dirigirán a las obras del Museo del Ferrocarril y complementos para el albergue. Unos 105.667 euros se reservan para ferias y el pago del IVA de las actuaciones del área de Mercados que se financian con fondos europeos Next Generation que, no obstante, no cubren el pago de este impuesto.Desde Ravella recuerdan que con los fondos del plan de inversiones destinados a mejoras en el saneamiento y caminos se actuará en la calle Carballido en Cea, en la Castiñeiro en As Bocas y en la calle Quinteiro, en Trabanca Sardiñeira, entre otras actuaciones.La mesa de contratación propone la adjudicación en favor del Banco Sabadell “por reunir a súa proposta os requisitos establecidos nos pregos de licitación”.

Una vez se formalice la adjudicación tras el paso por junta de gobierno y se firme el préstamo con el banco, Ravella ya podrá disponer de los fondos y, por tanto, sacar a licitación las obras y demás proyectos incluidos en este referido plan de inversiones. Señalan desde la entidad local que estos trabajos no podían contratarse “ata que estivese pechada a operación mediante a que financialos”.









Otros 710.000 euros





Además del préstamo bancario de 850.000 euros, los alrededor de 1,5 millones presupuestados para inversiones se completan con 710.000 euros de fondos propios del Concello de Vilagarcía. l