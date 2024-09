El Concello de Vilagarcía defiende los cambios realizados en la Rúa Extramuros de Carril

Un informe encargado por el Concello de Vilagarcía al departamento de Limpeaz sobre la situación de la Rúa Extramuros, defiende los cambios realizados para la colocación de los nuevos contenedores y que provocaron una recogida de firmas entre los vecinos de Carril, que manifestaron numerosas quejas.



Los afectados aseguran que como consecuencia de estos cambios se eliminaron plazas de aparcamiento, con el pintado de líneas amarillas en lugares en los que antes se podía estacionar sin ningún problema.



A este respecto, desde Urbaser señalan que no se aprecia “dita problemática” ya que “os espazos pintados actualmente en amarelo para permitir a saída dos garaxes corresponden aos mesmos lugares onde antes non se podía aparcar do lado contrario por haber un vao”.

Carga y descarga

Otras quejas presentados por los vecinos hacían referencia a peligros para la circulación, algo que también niegan desde el informe realizado por el departamento de Limpeza y que fue analizado en la Xunta de Goberno Local del 9 de septiembre (cabe destacar que fue en el mes de mayo cuando los vecinos denunciaron estos cambios). “Non se considera que exista falta de seguridade nin para a circulación de vehículos nin para o tránsito de peóns, que poden camiñar sen problema por ambas beirarrúas”, señalan en el informe.



En cuanto a la zona de carga y descarga, apuntan que “tras o cambio de lado ampliouse considerablemente o espazo reservado, mais o supermercado alega problemas para os transportistas que teñen que cruzar a rúa e utilizar unha plancha para subir os carros á beirarrúa”.



Asimismo, desde el departamento municipal, tras una visita realizada junto a la concesionaria de recogida de basura y limpieza de vía, Urbaser, aseguran que en la calle de Carril no se “aprecia, a priori, dificultade para entrar nos garaxes, xa que este espazo está perfectamente sinalizado en amarelo, indicando que se prohíbe o estacionamento”.



Por todo ello, el informe reitera “a necesidade de manter a dotación de colectores dnesta rúa, ante a falta doutras alternativas en rúas próximas e a imposibilidade de colocalos enriba da beirarrúa, xa que ao ser estreita obsticularía o paso de peóns”. El ejecutivo quedó sabedor de este documento.