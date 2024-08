El Concello de Vilagarcía prevé que el nuevo contrato de Axuda no Fogar funcione a principios de 2025

La intención del gobierno local de Vilagarcía es que el Servizo de Axuda no Fogar entre en funcionamiento con el inicio del próximo año, 2025. Un objetivo no exento de dificultades, ya que para ello, el primer paso, es aprobar los pliegos, que llevan atascados meses y, en concreto, paralizados desde que se retiraron del Pleno de mayo.



Desde el Concello de Vilagarcía señalan que, la intención, es volver a llevar, cuanto antes, los pliegos del SAF al debate de la Corporación, ya que cuentan con que 2025 entre ya con el nuevo contrato funcionando.

Los plazos son exigentes, ya que se trata de un contrato que superará los nueve millones de euros y que, tras aprobar los pliegos, tendrá que salir a licitación, con el tiempo suficiente para valorar ofertas de tamaña envergadura, teniendo en cuenta además que se trata de un servicio tan sensible como es el de Axuda no Fogar, con trato a personas dependientes, mayores y con problemas de movilidad.

Los plazos son exigentes, ya que se trata de un contrato que superará los nueve millones de euros y que, tras aprobar los pliegos, tendrá que salir a licitación, con el tiempo suficiente para valorar ofertas de tamaña envergadura, teniendo en cuenta además que se trata de un servicio tan sensible como es el de Axuda no Fogar, con trato a personas dependientes, mayores y con problemas de movilidad.



Peticiones de las trabajadoras

Los pliegos del SAF de Vilagarcía se iban a aprobar en el Pleno ordinario de mayo pero, dos horas antes de que se celebrasen, el gobierno local socialista retiró la propuesta de encima de la mesa para atar unos flecos con el BNG. Los propios nacionalistas señalaban días después que los ajustes que pedían para apoyar los pliegos del SAF, buena parte de los cuales reivindicaban como de su cosecha, eran “pequenos axustes”.

En este sentido, apuntaban a la necesidad de que se considerase la oficina como punto de inicio de la jornada y no la primera atención; reducir el periodo de prórroga de tres a dos años o reuniones bimestrales para comprobar el funcionamiento del contrato y evitar los incumplimientos del convenio que los propios ediles del BNG denunciaron durante el Pleno. Entre el público de la sesión se encontraban trabajadoras del SAF, que no coinciden con las medidas que los nacionalistas apuntan como prioritarias y apuntan, por el contrario, a la necesidad de que los nuevos pliegos incluyan un plus de transporte. Ahora, habrá que ver si se recoge esta propuesta.