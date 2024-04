El Concello de Vilagarcía rechaza dar licencia a un camping en Bamio por su "impacto paisaxístico"

El Concello de Vilagarcía, a través de la Xerencia de Urbanismo, acaba de denegar la licencia a un proyecto para poner en marcha un campamento de turismo de una estrella en Rúa Vilar de Arriba, en Bamio, por considerar que tiene un “importante impacto” paisajístico. El organismo se basa tanto en los informes del técnico municipal como de los servicios jurídicos. El proyecto cuenta con el aval de técnicos de la Xunta. En la votación solo se abstuvo el representante de EU, Juan Fajardo.



Fue en agosto de 2022 cuando los solicitantes presentaron el proyecto, consistente en un campamento de turismo de una estrella en el número 31 de Rúa Vilar. En el expediente constan informes sectoriales favorables d ela Consellería de Cultura y del Área Provincial de Pontevedra de Turismo de Galicia.



En agosto de 2023 el técnico de Urbanismo de Vilagarcía emitió un informe desfavorable, señalando que el proyecto incumple diversas normas. En primer lugar, el decreto 159/19 por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo, “en canto procede a completación de memoria” y, en segundo lugar, la Lei do Solo, por no haber obtenido las autorizaciones e informes favorables sectoriales para suelo rústico de protección forestal. Asimismo, el informe municipal considera que el proyecto debería proponer las medidas correctoras para garantizar “o mínimo impacto visual sobre a paisaxe” y “cambiar o emprazamento das edificacións para a zona clasificada como solo de núcleuo rural”. El propio técnico de Ravella defiende que la localización “non se considera idónea” por “conlevar un importante impacto visual sobre a paisaxe e unha alteración da topografía e estado natural dos terreos, extremo que non resultaría enmendable”.

Un proceso judicial

Los solicitantes de licencia presentaron alegaciones a este informe en septiembre de 2023. Sobre los incumplimientos de la Lei do Solo señalan que son “subsanables”, aunque reconocen, dicen desde el Concello, que tendrían que modificar el documento. En cuanto a la justificación de idoneidad del emplazamiento, apuntan que “o lóxico é que un campamento deste tipo se ubique en solo rústico” y califican de “opinión dos servicios municipais sen motivación suficiente” las especificaciones del técnico.



El campamento se situaría en la zona que está al otro lado de la carretera del edificio del ISM. Se trata de un proyecto distinto al que se dio a conocer, hace algo menos de dos años, también en Bamio.



En cualquier caso, trascendió la existencia de varios planes similares para zonas de Vilagarcía que se encontraron con el rechazo del Concello. De hecho, en sus alegaciones los demandantes señalan que uno de ellos se encuentra inmerso en un proceso judicial y advierten de que “procede estar á espera da correspondente resolución”. Los servicios jurídicos del Concello respaldan a los úrbanísticos y señalan que la zona está en “solo rústico de especial protección” del monte alto, que supondría “alteración da topografía”, que toda la parcela está afectada por el Plan de Ordenación do Litoral y que el proyecto no cuenta con los preceptivos informes.