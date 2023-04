El conflicto de la mejilla regresa al Parlamento con una pregunta urgente del PSOE

El conflicto de la mejilla continúa siendo motivo de debate en el Parlamento de Galicia. Mañana miércoles el tema regresa a O Hórreo de la mano de una pregunta urgente del diputado socialista Julio Torrado. El vilagarciano explica que la urgencia viene determinada por los “recentes anuncios e cambios de posición da Consellería do Mar e a incerteza creada nos sectores afectados, que precisan dunha posición urxente do Parlamento sobre esta cuestión”. El socialista expone que tanto bateeiros como percebeiros afrontan “retos de importancia” de cara al futuro en torno a la necesidad de “manter ou aumentar a produción de cadanseu produto e soster un nivel de calidade que é recoñecido internacionalmente”. Torrado manifiesta que la entrada en escenario de la Consellería do Mar “con moito ímpeto e pouco tino provocou un nivel de conflitividade inusitado, que vai en claro e progresivo aumento nos últimos tempos e que xa provocou algunhas escenas de tensión que deben ser evitadas”.



Ante esta situación el PSOE preguntará directamente “como pretende o goberno de Galicia resolver o conflito que creou a propia Consellería do Mar acerca da extracción da mexilla”. Un asunto en estos momentos enquistado y que a corto plazo parece complicado de solventar.