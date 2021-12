El conselleiro garantiza a Varela que abrirá el consultorio de Vilaxoán y los vecinos se muestran escépticos

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibió ayer una llamada del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la que el responsable autonómico le garantizó que el consultorio médico de Vilaxoán reabrirá sus puertas. Eso sí, sin fecha sobre la mesa. Según el propio Concello el conselleiro apuntó a que la reapertura “farase tan pronto como a situación sanitaria da pandemia o permita”. Una garantía que no es nueva, dado que hace tan solo unos días desde el PP de Vilagarcía aseguraban que el consultorio volvería a abrirse. La cuestión es que ni una ni otra versión parecen convencer a los vecinos, principales afectados por el cierre de este servicio. Se muestran “escépticos” y ayer mantenían una asamblea para decidir qué pasos seguirán a partir de ahora.





El hecho de que no haya ninguna fecha exacta para la reapertura y que hace apenas una semana el propio Sergas comunicaba oficialmente su intención de no reabrir el consultorio (para rectificarse solo días después) hace que los vecinos se muestren cautelosos. Uno de los motivos que argumentaba la Consellería para no reabrir el pequeño ambulatorio era que no había espacio suficiente para poner en marcha las medidas dictadas por el protocolo covid.





La llamada de Julio Comesaña a Varela llegó justo después de que el regidor socialista le solicitase formalmente una reunión para hablar sobre los planes de la Consellería de Sanidade para el citado consultorio.





Varela dio a conocer el resultado de esa llamada telefónica y, horas después, el PP de Vilagarcía reaccionaba acusándolo de llegar “tarde, mal y arrastro a Vilaxoán”.Lamentan los conservadores que “después de cuatro días y horas antes de la concentración vecinal, sale a dar una noticia que ya dimos nosotros, que sí nos preocupamos desde el primer momento por la situación del consultorio de Vilaxoán”. En este sentido añaden a mayores que “nuestro apoyo en la lucha por recuperar el consultorio de Vilaxoán ha sido siempre claro e inequívoco, por mucho que el PSOE intente ahora tergiversar la realidad y mentir para justificar su inacción”.





El PP lamenta que el alcalde hable ahora con el conselleiro cuando “hace tan solo unos días mediamos de manera directa con la Consellería de Sanidade y con la Gerencia del Área Sanitaria para conseguir de ellos un compromiso claro a favor de la recuperación de los servicios sanitarios en Vilaxoán”. Se muestran muy críticos e inciden en que “el compromiso con Vilaxoán se demuestra con hechos, escuchando a los vecinos y poniendo los pies en la tierra. No votando a favor de mociones que presentan otros y poniéndose medallas que no le corresponden”.





Lo que sí está claro es que, de momento, no hay fecha exacta para la reapertura anunciada por la Xunta.