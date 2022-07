El Consello da Xunta da el visto bueno a la conversión del IES Bouza-Brey en un Centro Integrado de FP

El Consello da Xunta dio ayer el visto bueno a la conversión en Centro Integrado de Formación Profesional del instituto Fermín Bouza-Brey, de Fontecarmoa. Una opción que lleva más de un año sobre la mesa y que finalmente se hará una realidad durante el próximo curso escolar.





Este nuevo centro integrado de FP ofertará más de 450 plazas en ocho familias profesionales, vinculadas principalmente a los sectores industriales (instalaciones, mantenimiento, electricidad y electrónica), alimentario comercial, socio-sanitario y deportivo. De cara al próximo curso, señalan desde la Consellería de Educación, la oferta se verá reforzada “de xeito significativo coa incorporación de once ciclos formativos”, cuatro de los cuales de nueva oferta en la localidad, y otros siete por traslados de otros centros, como el antiguo Tafad, vinculado al instituto de Carril desde hace décadas y que ahora se impartirá en Fontacarmoa.





Los cuatro ciclos que se incorporan, apuntan desde la administración autonómica, están muy vinculados a las características socioeconómicas de la zona. En este caso se encuentra el ciclo básico de Industrias Alimentarias, en una comarca en la que predominan las conserveras, o el ciclo medio de Elaboración de productos alimentarios, así como el ciclo medio de Atención a Persoas en situación de dependencia y el superior de Transporte e Loxística.





Al mismo tiempo, el CIFP Bouza-Brey absorberá la totalidad de la oferta existente hasta ahora en el antiguo instituto e incorpora los ciclos de la familia profesional de Comercio e Markéting, que se impartían en el Cotarelo, y el de Actividades físicas e deportivas del IES O Carril.





Elevada inserción

Con la creación de este CIFP, Galicia cuenta ahora con 24 centros de este tipo, dependientes de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. Se trata de una oferta que prácticamente duplica la que había en 2009, según destacan desde la administración autonómica. “Esta transformación permite potenciar a oferta e establecer novas sinerxias co tecido socioprodutivo da contarna, xa que os Centros Integrados de Formación Profesional concíbense como instrumentos fundamentais para o establecemento dunha oferta de FP modular, flexible, de calidade e adaptada ás demandas da poboación e ás necesidades xeradas polo tecido produtivo da súa conforma”, señalan desde la Consellería que dirige Román Rodríguez. Además, Educación incide en que los CIFP son un recurso formativo “de gran importancia para contribuír ao desenvolvemento do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional e á cualificación e recualificación das persoas ao longo da vida, mellorando as súas condicións de empregabilidade”. Destacan, asimismo, que este tipo de enseñanzas logran una inserción superior al 85 por ciento en el mercado laboral. Su creación supone la distribución de los alumnos de ESO y Bachillerato en otros institutos.