El Conservatorio despide el curso con un gran concierto en el Auditorio

El Conservatoiro Municipal de Música cierra el cuerso 2024/2025 con un gran concierto de despedida, que tendrá lugar mañana miércoles, a partir de las siete, en el Auditorio. Participarán unos setenta alumnos de las diferentes agrupaciones: El coro, el conjunto instrumental y la orquesta.



Habrá dos interpretaciones solistas, como es habitual, que este año serán de flauta y trompeta. El acceso es gratuito hasta completar la capacidad de las instalaciones situadas en la Praza da II República.

El coro estará dirigido por Diego J. Fernández e interpretará tres canciones. La primera, de origen congolesa, es ‘Banaha’; la segunda es ‘Maneo do Ulla’ y la tarcera ‘Alalá nº1’. El conjunto instrumental, bajo el mando de Nicolás Leiro, interpretará tres canciones de Jacob de Haan (‘Spanish Nig’, ‘Tell me’ e ‘Indian Rock’); una de Alan Menken (‘A whole New World’) y otra de Robert W. Smith (‘The Tempest’). Finalmente, la orquesta acompañará primero al ‘Concento a Due Flauti’, de D.Cimarosa, interpretado por Mar Ramos y Martina Barreira; posteriormente sonará ‘Rolipops for 2 Trumpets and Wind Bland’, de J.F. Michel, de la mano de Hugo Costa y L.Rodrigo Torres. La gala se cerrará con ‘Dazón nº2 para orquestra’ .