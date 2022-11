El consultorio de Vilaxoán enfrenta a PP y PSOE

La reapertura del consultorio de Vilaxoán conlleva una nueva disputa entre el gobierno local socialista y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Miembros de la agrupación conservadora acudieron junto al gerente del área, José Flores, al centro situado en Rafael Pazos para “celebrar” que las instalaciones vuelvan a abrir mañana.





“Es una gran noticia”, señala el PP, asegurando que “permite mejorar los servicios sanitarios”. La diputada Elena Suárez va más allá y asegura que el consultorio es “un símbolo” de la identidad de Vilaxoán. Además, asegura que el cierre nunca estuvo sobre la mesa.





La fotografía en cuestión no gustó nada al gobierno local, al que desde la Xunta no le comunicaron la reapertura del consultorio, pese a que fue el Concello y no la administración autonómica el que asumió las obras para acondicionar las instalaciones. “As reformas estaban xa listas desde o mes de maio pasado”, señala el ejecutivo, que agradece la colaboración del patrón mayor.