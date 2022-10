La contención llega a los colegios: Vigilancia de la luz y cambios en la ventilación

La subida del precio de la factura de la electricidad llega también a la educación pública. El gobierno local se reunió con los colegios para pedir concienciación a la hora de hacer uso de la luz y la calefacción.





La situación fue asumida con concienciación por parte de los centros educativos, aunque también señalan que las medidas que se plantean ya se están llevando a cabo en la actualidad. “Son cousas de sentido común”, explica Dolores Miramontes, del colegio de Vilaxoán. En el caso de este centro, pese al descenso importante del consumo, la factura se vio incrementada por el panorama de las eléctricas.





“Hai que concienciar a todo o mundo, explica la directora, Adriana Torres. Vigilar que las luces queden apagadas, una medida que cae de cajón pero en la que juega un gran papel el despiste humano, es una de las cuestiones que se puso sobre la mesa.





Pero no la única. El ejecutivo incidió en la necesidad de cambiar las luminarias y es aquí donde hay cierta discrepancia con los centros. “Nós xa as cambiamos todos co noso diñeiro, aínda que é competencia municipal”, explica Miramontes. Desde el colegio de A Escardia inciden en esta visión. “O ideal sería poder cambialas todas”, apunta la directora, que explica que cuando se hace alguna obra, como la que se llevó a cabo recientemente en uno de los pisos, ya se aprovecha para poner tecnología led.





Medio millón de euros más

Aunque por el momento la calefacción no está encendida, es otra de las cuestiones que preocupan, sobre todo a la hora de combinarla con la ventilación que trajo la pandemia. En A Escardia seguirán ventilando, pero ya con las puertas cerradas. Las arcas municipales tuvieron que inyectar medio millón de euros más a la partida para luz y combustible.