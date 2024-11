El convenio del 2% dinamita las relaciones entre Cofradía y Parquistas de Carril: Cruce de cartas y amenazas mutuas de denuncias

Cruce de cartas, acusaciones y amenazas de denuncia entre la Agrupación de Parquistas y la Cofradía de Carril, a cuento del convenio que obliga al pósito a destinar un dos por ciento de las ganancias de los titulares de los viveros a la entidad que preside José Luis Villanueva. Ambas entidades discrepan sobre la fórmula en la que se debe ejecutar dicho compromiso, lo que acabó de dinamitar unas relaciones que ya llevan meses siendo bastante malas.



Fue José Luis Villanueva, presidente de la OPP89 Parquistas de Carril, el primero en enviar una carta a sus socios en la que se informa de que “desde hace unos meses” por parte de la Cofradía “se están realizando diversas actuaciones que dificultan el normal desarrollo” de la actividad de la entidad que preside.



En concreto, señala Villanueva, el pósito “no nos facilita la documentación que necesitamos para la emisión de las facturas correspondientes al mes de octubre”, pese a que, dicen, la requirieron “en numerosas ocasiones”. Dichas facturas, según el portavoz de los parquistas, deberían remitirse “en los mismos términos y condiciones” que en los meses anteriores. Villanueva apunta a que tampoco se les facilita “otra información necesaria” para el día. La carta acaba anunciando que “adoptaremos las decisiones oportunas” en defensa de sus asociados y que “no dudaremos en hacer valer nuestros derechos y exigir las correspondientes responsabilidades”. La carta está fechada en el 5 de noviembre.



Dos días tardó el patrón mayor, Javier Quintáns, en contestar. También por carta, sale al paso para “desmentir determinadas informaciones” y aclara que en la reunión de la Xunta Xeral de la Cofradía, que se celebró el 11 de octubre, se “debtatió sobre la correcta o incorrecta interpretación del convenio” con la OPP89. Fue raíz de las “numerosas quejas” de los parquistas que no forman parte de la Agrupación, a la que no quieren destinar lo que ganan con su trabajo.



Advierte Quintáns que la Cofradía actuó “debidamente asesorada” y concluyó que “el referido convenio no afecta a los parquistas que nada tienen que ver con la organización empresarial”, por lo que no tienen que ingresarle el dos por ciento de sus ventas.

Piden el reintegro de lo abonado

Es más, Quintáns señala que la OPP89 “deberá reintegrar ala Cofradía las cantidades que hasta la fecha hubiera recibido en tal concepto” y que “en estos términos fue requerida fehacientemente”. El patrón apunta que “no es cierto que la Cofradía no remita a la OPP89 la información necesaria para el cumplimiento del convenio”, si no que lo que no le facilitó, “ni se facilitará”, es aquella relativa a los parquistas que no forman parte de la entidad que preside José Luis Villanueva. Además, anuncia que la Cofradía está valorando “proceder judicialmente” con la Agrupación “a fin de poner orden, esclarecer la situación y recuperar lo que indebidamente hubieran pagado hasta la fecha a dicha organización”.

Las relaciones entre Villanueva y Quintáns, antiguos compañeros de equipo, se deterioraron en los últimos meses, haciéndose pública la ruptura durante la Festa da Ameixa.