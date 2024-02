Cores Tourís: “Haberá que valorar as opcións técnicas para liberar a desembocadura do río do Con”

El presidente de la Autoridade Portuaria, José Manuel Cores Tourís, asegura que desde la entidad que dirige se ve con buenos ojos la opción de liberar la desembocadura del río de O Con. Ahora que se conoce que la concesión de la nave de Ramón Moral (actualmente sin actividad) expiró en diciembre del año pasado el presidente de la rada incide en que se están estudiando las diferentes posibilidades con organismos como Augas de Galicia para ver la viabilidad técnica de poder acometer esos trabajos. Un proyecto –cabe recordar– que han defendido siempre a capa y a espada tanto desde el Partido Socialista (con gobierno en Ravella) como desde otros partidos como el BNG. “Estamos totalmente abertos a falar e negociar este tema”, zanja el presidente. Eso sí, de ejecutarse la obra no será ni barata ni tampoco sencilla. “Non só depende de Augas de Galicia, por aí pasa unha carretera, pasan tamén as vías do tren e agora están en execución dous tanques de tormenta moi próximos. Serán os técnicos os que deberán determinar que se pode facer aí, como se pode facer e tamén o custe do mesmo”, declaró Cores Tourís.



Eso sí, el presidente del Puerto de Vilagarcía indica que si la nave se mantiene aí desde la rada se buscarán las fórmulas para poder sacarla a concesión. Algo que, en todo caso, reportaría beneficios a esta administración dependiente de Puertos del Estado.

El coste

En teoría los trabajos de liberalización del cauce fluvial afectan básicamente a por terreno portuario y, por lo tanto, sería esta entidad la que tendría que asumir a priori el coste de los mismos. Costes de una obra que –en todo caso– no sería de calado menor. Otro de los aspectos que destaca José Manuel Cores Tourís sobre este asunto son la existencia de los puentes a lo largo del trazado de O Con. Una cuestión que –ya hace años– fue motivo de controversia con la propia Xunta de Galicia. De hecho desde la administración autonómica se llegó a plantear la posibilidad de actuar en todos los puentes del trazado (incluido el de piedra del convento de Vista Alegre), algo que contó con la frontal oposición desde el Concello vilagarciano.



El PSOE –a través del alcalde, Alberto Varela– y del candidato a diputado, Julio Torrado, manifestaron hace tan solo unos días su preocupación respecto a que desde el Puerto se estén moviendo los hilos para reactivar la concesión de la nave de Ramón Moral. Algo que –a su juicio– sería nefasto no solo por el problema de las inundaciones en el entorno del río de O Con, sino también por el hecho de seguir tapando la fachada marítima de la localidad. Si la nave –actualmente vacía– sale a concesión por otros diez años más pues esa opción de liberar el cauce fluvial se disiparía y también el de liberar esa parte de la ciudad con vistas a la Ría. De momento la decisión, parece, no está tomada.