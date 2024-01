Críticos de la Cofradía de Carril denuncian ante la Valedora do Pobo para que se convoque el Cabildo

Los trece miembros críticos de la Xunta Xeral de la Cofradía de Carril presentaron este jueves una denuncia contra el patrón mayor y la Consellería do Mar, que es la que tutela a los pósitos gallegos, y en la que se solicita la convocatoria del Cabildo y los “trámites contemplados para cumplir cos preceptos que regulan o procedemento de moción de confianza”, tras haber pedido por escrito y formalmente la petición de cese de Javier Quintáns al entender que no estaba dando cumplimiento a los acuerdos de la Xunta Xeral, en la que él no tiene la mayoría de los apoyos.



Asimismo, estos miembros entienden que el patrón ocasiona “un perxuicio e dano na actividade e funcionamento da cofradía” al no ejecutar los acuerdos adoptados por la Xunta Xeral conforme los postulados de numerosas resoluciones de Mar, según señalan los críticos. Además, denuncian que no se hace entrega de las actas de las reuniones celebradas y la adopción de “decisión unilaterais” del patrón mayor contra la Cofradía.