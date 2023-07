Crónica | Viva Suecia calentó a un Atlantic entregado que hoy espera a Leiva

Había ganas de música en directo y el buen tiempo acompañó. El Atlantic Fest abrió sus puertas en la playa de A Concha con colas para canjear entrada por pulsera y con un ambiente muy mejorado respecto a la edición del año pasado: más puestos de comida, más opciones de entretenimiento y tres grandes escenarios para un cartel perfecto para los más "indies" de la clase. Lo de ayer fue un aperitivo, pero hubo actuaciones que ya supieron a grandes momentos. Los The Guapos - con Leiva entre sus integrantes y calentando motores para su actuación en solitario- estrenaron el Escenario Galicia co grandes dosis de optimismo. La gente no dejaba de entrar a un recinto que espera juntar a 10.000 almas y que se ha ampliado en esta edición para acoger a todo el aforo. La transgesora Rocío Saínz repetía en el Atlantic y sus últimas canciones ya sirvieron como señal de que había que escenarse al escenario principal para ver a Viva Suecia. Los murcianos arrastran una legión de fans allá a donde van y en Vilagarcía se demostró por qué es aquí y no en otro lado en donde más conciertos al año realizan. "Sentímonos como na casa", señalaba el cantante en perfecto gallego. Los visuales del fondo del escenario acompañaron temas que para muchos ya son himnos y que desde la primera a la última fila corearon agitando las manos. Sonó "El bien", "No hemos aprendido nada" o "Justo cuando el mundo apriete" en un perfecto directo tanto vocal como instrumental que los ha catapultado a ser referente en el género estos últimos años. Enlazaron casi hora y media de actuación con una sola parada para un solo de saxo que encandiló y con el que el público pidió más. Y lo dieron. Dejaron el listón alto para lo que todavía está por llegar hoy, dado que el festival se prolonga a lo largo de toda la jornada. ¿El más esperado? Leiva, que conoce las Rías Baixas como su casa y que ofrecerá un directo para aquellos fans que no lo han visto en Arousa en concierto de gran formato desde que el Portamérica se hacía en la Carballeira de Caldas. Queda mucho Atlantic Fest por delante.