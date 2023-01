¿Cuándo se trasladan las oficinas de la Seguridad Social de Vilagarcía?

Es probablemente una de las preguntas que más hacen los usuarios cada vez que visitan las oficinas de la Seguridad Social en San Roque. “¿Cuándo os váis para la Casa do Mar?”, se escucha día tras día. La remodelación integral del gran edificio ubicado en la Avenida da Mariña ya está en funcionamiento, pero solo de forma parcial. Todavía falta por concretar y ejecutar el traslado de los servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social que se siguen dando en el mismo sitio de siempre. Fuentes del gobierno central señalan que, de momento, no se sabe cuándo se ejecutará ese traslado. Una mudanza que probablemente afectará (aunque solo sea durante unos días) a la atención que se presta habitualmente en San Roque. De hecho para algunos de los trámites que habitualmente se realizan en estas oficinas de Vilagarcía no existe posibilidad de cita presencial para las próximas semanas, dado que en la reserva de cita previa solo se contempla la modalidad telefónica. Esto obliga a los usuarios menos entendidos con las nuevas tecnologías a desplazarse a otras oficinas como la de Pontevedra o la de A Estrada. para realizar diferentes gestiones.



De lo que no cabe duda es que la reforma de la Casa do Mar de Vilagarcía es una de las obras más ambiciosas que se realizó en la capital arousana en los últimos años. El nuevo espacio tiene 3.693 metros cuadrados divididos en cuatro plantas diferenciadas. El Instituto Social de la Marina (ISM) ocupa una parte de cada una de las plantas, y el resto del espacio está reservado para las oficinas de la Seguridad Social y para el Centro de Atención e Información.



La obra supuso una inversión aproximada de seis millones de euros y ha supuesto cambios importantes tanto en la estructura exterior del inmueble como en la reforma interior de la misma. Con esta obra el Ministerio centraliza aquí todos sus servicios y evita pagar alquiler en otros locales que ocupa o ocupaba hasta ahora.



Cabe recordar que el traslado de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social atienden no solo a los ciudadanos de Vilagarcía, sino prácticamente a todos los de O Salnés, así como a muchos de los municipios de Ulla-Umia. De ahí que la fecha de su traslado oficial –todavía por definir– interese a buena parte de la población arousana.