¿Cuánto costó el hinchable del excremento gigante de perro de Vilagarcía?

Ha sido quizá una de las campañas más controvertidas de las capitaneadas por el gobierno local de Vilagarcía en los últimos tiempos. Quizá no haya conseguido reducir al mínimo las heces de perros en la vía pública, pero la caca gigante de tres metros ha puesto a la capital arousana en el disparadero durante unha semana. En el proyecto de la campaña el ejecutivo socialista decide recurrir a una contratación externa alegando que “o Concello non pode contar cos recursos materiais e humanos suficientes para o desenvolvemento da acción proposta”. De ahí que se solicitase un presupuesto que –en global– sumó 18.150 euros. Sin embargo no fue esta la cantidad que se invirtió en la caca de tres metros (igual a la que hace unos años se utilizó en el ayuntamiento de Torrelodones para una campaña similar y que acabó siendo robada). El hinchable costó 3.000 euros según figura en la propuesta económica. Una cifra que a muchos les parecerá excesiva y que otros valorarán como una inversión por la trascendencia que acabó teniendo la particular propuesta. El resto de la cuantía global se destinó a otros aspectos de una campaña que duró tan solo seis días y en la que se invirtieron 1.750 euros en vinilos y pegatinas; 700 euros en trípticos y carteles; 150 en el material utilizado en los talleres de la Praza de Galicia; 4.500 euros en producción del merchandising; 1.750 en al exposición y 1.650 euros en el diseño y producción de la campaña. Para el apartado de Recursos Humanos se reservaron 1.500 euros. La campaña incluyó el reparto de folletos informativos, de kits de limpieza para la caca y el pis y también una exposición itinerante. Además en las marquesinas se colocaron vinilos para llamar la atención de la misma