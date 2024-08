Cuatro espectáculos para despedir al Festaclown en una jornada en la que Mercury estará más vivo que nunca

Vilagarcía encara el final de sus fiestas patronales a lo grande. Aún con el paso del Combate Naval al domingo, la jornada del sábado 24 de agosto se presenta repleta de actividades. El Festaclown se despide tras seis días de intensa actividad circense, con la puesta en escena de cuatro espectáculos de humor, clown y acrobacias y la presencia del televisivo mago Miguel de Lucas.

Debido a la previsión de lluvia, los espectáculos de la mañana se trasladan al interior del Auditorio. os grupos de gaitas amenizarán el centro urbano con pasacalles y la velada tendrá el más animado hilo musical, con el Tributo Remember Queen, un espectáculo que recreará los conciertos de la mítica banda liderada por el desaparecido Freddie Mercury y por Brian May.

Los actos comenzarán a las 11 en el Auditorio, con los "Contos en Lila", para un público de tres a siete años. Desde las 12:30, Santa Plácida de Rubiáns animará la fiesta. En el Auditorio, a la misma hora, los Superroquiños tomarán el escenario de la mano de "Henriko, o Feiticeiro".

Ya por la tarde, el Certame Festaclown regresa a la Praza de Galicia con "Alone". El público vota a los artistas, decidiendo los que regresarán el próximo año. La animación vuelve a las nueve de la noche con el grupo Brisas do Ulla y, a la misma hora, la Praza da II República serápura magia, de la mano de Miguel de Lucas, Premio Nacional y presentador del programa de la 2 "Un país mágico". Humor y participación del público son otros dos ingredientes de su espectáculo.

A las doce y media de la noche, Piero Venery se convertirá en Freddie Mercury para hacer sonar temas legendarios, com "We are the champions" o "Bohemian Rapsody".