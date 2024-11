El Curtas cierra hoy una exitosa edición con la gala de entrega de premios en el Auditorio y el adiós del Batmovil

El Curtas, Festival do Imaxinario cierra hoy de forma oficial una de sus ediciones más exitosas. Y lo hace –como no podía ser de otra forma– con la gran gala de entrega de premios en el Auditorio a partir de las nueve y media de la noche. Será una clausura que desde la propia organización llaman “A sinfonía do morcego” y cuya banda sonora correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica “A Clásica” de Vigo. La entrada es gratuita y solo es necesario retirarla en la web del festival de una forma muy sencilla.



En todo caso y antes de la gala todavía queda Curtas por delante. De hecho hay actividades a lo largo de todo el día como la feria de artesanía y objetos curiosos, así como sala de juegos, presentaciones de libros, firmas con ilustradores y escritores y también –y posiblemente siguiendo la estela del éxito de su desembarco– la presencia del Batmovil en la Praza de Galicia (de 11 a 14 y de 16 a 20 horas) para el que quiera fotografiarse con él.