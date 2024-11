El Curtas reclama más recursos para crecer y premia al largometraje “The complex forms”

El Curtas, Festival do Imaxinario puso el broche final a una de sus ediciones más exitosas tanto en participación como en el buen sabor de boca que ha quedado en invitados y colaboradores. La gran afluencia de público a la gala en el Auditorio –con la actuación de la Orquesta Sinfónica “A Clásica” de Vigo– fue la muestra clara de que el Curtas todavía tiene mucho que dar. Fue justo antes cuando la organización dio a conocer los premiados de este año. Así pues el galardón para el mejor largometraje fue para “The complex forms”, la propuesta del italiano Fabio D´Orta. Una producción que el jurado destacó por su “brillante diseño y planteamiento de la historia” y en la que la “imaginación suple a un presupuesto pequeño”. El premio al mejor director se lo llevó Lorenzo Lerín por “Tóxico”, una creación que también se llevó el mejor puesto en la categoría de mejor interpretación, que fue para Roberto Hoy. “Como actor hace fácil lo que realmente es complicado”, matizó el jurado. Los mejores efectos especiales también fueron para “The complex forms” y el premio especial del jurado fue para la japonesa “The beast hand”, de Taichiro Natsume. Convenció por “su inteligente recurso a efectos visuales y especiales de bajo coste estilo manga que ayudaron a crear una loca historia de suspenso”.



En la categoría de mejor largometraje latinoamericano el premio se fue para Argentina con “1978”, de Nicolás y Luciano Onetti. Como viene siendo habitual el público también premia a las cintas que concurren al concurso del Curtas y fue “Terrifier 3”, de Damien Leone, la que se llevó el galardón.



En el caso de los cortometrajes el premio para el mejor fue para “La valla”, de Sam Orti. El galardón para el mejor director se lo llevó Petja Pulkrabek por “Factory Drop”, mientras que el mejor cortometraje de animación está en Estonia con “The shadow of Dawn”, de Olga Stalev. En el ámbito gallego el mejor cortometraje fue “Odysseus”, de Aaarón Pérez y el mejor director gallego fue para Miguel R. Berride por “Xogo de nenos”.



Seguir creciendo

El director del Curtas, Luis Rosales, hacía una valoración de esta edición. “Estamos sobrepasados polo éxito”. Indicó que la asistencia tanto a las actividades paralelas como a la propia exposición fue “de récord” y que, sobre todo, el Batmovil supuso un reclamo increíble. “Solo na xornada do venres foron un total de 5.164 grupos os que se pasaron polo photocall e sacáronse 20.696 frotos”, declaró. Unas cifras que seguramente se superaron en la jornada de ayer, dado que la gente que visitó la Praza de Galicia para inmortalizarse con el mítico coche de Batman fue más. El éxito de la exposición en la Rivas Briones también fue palpable. “Foi unha tolería”, manifestó Rosales.

Incidió en que fueron un total de 13 personas las que trabajaron activamente en el festival y reconoció que “é unha cantidade absolutamente insuficiente porque quedamos totalmente exhaustos. Así é imposible chegar a todo e que o festival siga medrando”. Es especialmente con esta paradoja –con la de seguir dando más o morir de éxito– con la que se encuentran ahora los organizadores. “Creo que agora demos coa tecla do modelo de festival que queremos, pero para mantelo e seguir medrando fan falta recursos e eses recursos son máis cartos”, apunta Rosales. De hecho aplaudió la colaboración del Concello de Vilagarcía y de la Diputación –así como de los nuevos patrocinadores que se lanzaron a este evento este año– y manifestó que “esperamos entrar nas axudas co Agadic, da Xunta”. De hecho, y aunque no está sobre la mesa, no se descarta que haya que incrementar las propuestas de pago, aunque manteniendo el espíritu de la gratuidad como ha venido ocurriendo hasta ahora.

El Curtas cierra una edición de récord y consciente de que necesita más recursos para mantener el nivel | G. Salgado

Rosales manifestó que el festival ha ido a más y que propuestas nuevas como el Mercadillo de Arte que aterrizó por primera vez en la programación “foi todo un éxito e os que participaron queren repetir, polo que é unha proposta que manteremos”. Todo tratado con mimo y cuidando el detalle. “O premio, por exemplo, está deseñado polo artesán de Narón Marcos García Lago. Están feitos con auga e polvo de roupa reciclada. Queremos ser o máis sostibles posibles”, explicó Rosales.



Una anécdota más de un festival lleno de curiosidades, que hace viajar al mundo fantástico y que coloca a Vilagarcía en el mapa nacional.