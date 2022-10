Curtas rinde un emotivo homenaje a Rafael Sabugueiro: El hombre que soñó cine

Soñar cine no era extraño en una época muy necesitada de evasiones, pero sí era complejo hacerlo realidad. Rafael Sabugueiro Gestal lo intentó y lo consiguió, pese a que en ello se le fuese casi un sueldo. Comprarse su primera cámara le costó tres mil pesetas. Su sueldo en el banco era de 1.900. Aunque la pagó a plazos, a cincuenta pesetas de cada vez, el esfuerzo era considerable.



Aún así, ni él ni sus compañeros en el intento desistieron para poner en marcha el primer certamen de toda Galicia relacionado con el séptimo arte. “Para min foi unha liberación do traballo diario”, comenta en una entrevista con la televisión pública gallega.



Aquella liberación le llevó también un importante trabajo, que a veces se llevaba al propio oficio. En el banco, estudio las bases del certamen que derivaría en lo que hoy es Curtas, que el viernes le rindió un sentido homenaje.





Una gran trayectoria





Y es que Rafael Sabugueiro falleció recientemente, pero dejó tras de sí una importante filmografía que ayuda a entender la evolución de una Vilagarcía que retrató de forma intensa. Vídeos de 1973 que reflejan una ciudad, entonces villa, sin peatonalizaciones, con coches muy diferentes domando Castelao y una playa a la que todavía no había llegado el hormigón ni la planta invasora.



Los ojos de Sabugueiro no solo soñaron con el séptimo arte, también ayudaron a hacer soñar. “Para min foi unha liberación do traballo diario”, recordaba sobre su afición. No fue la única vena artística. Su colección de maquetas, sobre todo de faros, fue toda una demostración de habilidad. Curtas le rindió homenaje el viernes al que fue uno de sus promotores. Asistieron los familiares de Sabugueiro, apoyados por la dirección del certamen y por los representantes del gobierno, que no se quisieron perder tan emotivo evento, enmarcado en la gala inaugural del festival. A título póstumo, el premio Curtas fue para Rafael Sabugueiro Gestal. l