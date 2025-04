David Regades asume el liderato del PSOE provincial: "Xa estamos pensando nas municipais de 2027 e imos recuperar a Deputación"

David Regades es ya de forma oficial el secretario xeral del PSOE de la provincia de Pontevedra. Militantes, alcaldes y cargos orgánicos lo apoyaron en el proceso interno tras el cual Regades asume su tercer mandato consecutivo al frente de los socialistas pontevedreses. La suya fue la única candidatura que concurrió al proceso de Primarias. En un acto celebrado esta mañana en Pontevedra Regades quiso protagonizar la que para él es la "foto da unidade" en la que quisieron estar los alcaldes y alcaldesas, así como los secretarios y secretarias xerais locales de toda la provincia. "Este non é o meu éxito; é o éxito dos 3.000 militantes deste partido que están unidos e unidas nun proxecto común", afirmó el socialista.

Tras ser elegido de nuevo manifestó que "teño moitas ganas e ilusión e estou moi agradecido". De hecho apuntó que su mente ya están en las municipales del año 2027. "Saímos a gañar. Todos saben que en 2027 imos recuperar a Deputación, tamén o PP. Se lemos as entrevistas que lle fan ao presidente da vemos como lle asoman as dúbidas".

Hoja de ruta

El secretario xeral socialista subrayó que en el plano orgánico su hoja de ruta es la de trabajar por los 61 concellos para mejorar los resultados en las municipales, recuperar alcaldías y fortalecer a los regidores que ya están al frente de sus localidades. "Dende o PSdeG-PSOE gobernamos a máis de 500.000 veciños da provincia fronte aos 200.000 que teñen alcalde ou alcaldesa do PP". Añadió que "aspiramos a todo, pero non polo afán do poder, senón para mellorar a vida dos e das cidadáns desta provincia".

Regades anunció que antes del 5º Congreso Provincial que se va a celebrar en el Recinto Feiral de Pontevedra el próximo 3 de mayo tiene intención de recorrer las 61 agrupaciones locales para continuar trabajando en el "fortalecemento do proxecto socialista".