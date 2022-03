David Seijo | “Busco que la gente se libere, que se exprese sin miedo a ser juzgado. Con eso me quedo satisfecho”

Fue durante el confinamiento cuando en la cabeza de David Seijó surgió la idea de realizar algo creativo que pudiese desarrollarse en la comarca de O Salnés. Empezó a escribir y surgió el taller de teatro que imparte él mismo mañana y los días 19 y 26 de este mes en el Auditorio de Vilagarcía. La sesión para los niños Una apuesta con la que juega en casa y con la que busca “liberar” sentimientos, talentos y lo que haga falta.



Decidió ponerle al taller el nombre de “A liberación”. Ya choca, así de primeras...

La idea surge por una necesidad que yo tenía de colaborar creativamente con la comarca de O Salnés. En el confinamiento -y durante una etapa de soledad- me puse a escribir y a crear. Preparé el dossier que presentaría al Concello cuando acabase este mal sueño. Además lo hago porque me veo, entre comillas, en la obligación de llevar a cabo un taller creativo para que la gente se libere, se exprese sin ningún tipo de juicio ante el momento duro por el que estamos pasando.



Entonces no es un taller de teatro al uso...

No buscaba nada teórico ni intenso, sino que se pudiese jugar con los sentidos, con la libertad y con el tema emocional. Este es algo que tenemos muy tapado desde pequeños, de ahí que quiero que la gente se abra y que se sienta a gusto con su línea interior.



Liberarse en una época en la que todo lo que uno dice se cuestiona al máximo.

Efectivamente. Todo lo que dices o haces se cuestiona y si añades las trabas y las losas que tenemos cada uno por circunstancias ajenas pues se convierte en una pelota que nos evita ser libres y ser naturales. Esa es un poco la base de lo que quiero hacer en el taller. Yo si la gente sale con un poco más de seguridad, de presencia y habiéndose abierto un poco a nivel emocional para liberarse yo me doy por satisfecho.



El taller está dirigido a adultos y también a niños. ¿No es eso complicado?

Sí, esa es una de las dificultades, pero en todo caso me encanta que venga gente movida por diferentes motivaciones. Yo estoy acostumbrado a talleres a los que van profesionales y en los que se trabaja de forma determinada. En este taller haré algo mixto para poder llegar a todos a un mismo tiempo. No es una master class teatral. Yo de hecho lo llamo taller de investigación experimental y tendrá algo de terapéutico, que la verdad es que nos hace mucha falta.



Es la primera vez que hace algo de este tipo en Vilagarcía. ¿Hay previsión de volver a repetirlo?

Con el tiempo me gustaría montar un centro dramático en la comarca de O Salnés aunque sé que no es tarea fácil y es un trabajo de hormiguita. En el caso de este taller hay que ver como funciona, si la gente disfruta... Me encantaría poder repetirlo más adelante, pero iremos viendo.



Todo esto surgió durante el confinamiento, que nos ha pasado factura a todos...

Yo viví el confinamiento con susto, con incertidumbre. Me angustiaba -y me angustia- que no ves el fin. Por eso tomé la decisión de hacer este taller, porque llevábamos tanto tiempo inactivos, como sometidos en una cárcel, que hacer algo así te libera. Me hubiese encantando hacer este taller sin mascarilla, pero no puede ser y espero que más adelante cambie la situación. Digamos que en todo este tiempo me negaba a no hacer nada, a deprimirme. Es un estado en el que ha caído mucha gente. Con todo lo que está pasando... ¿Cómo no van a estar así?.



Es una actividad que nace entonces para el disfrute del autor y también de los que asistan a ella.

Sí, es para disfrutar, para poner música y estar libre y salir de la burbuja del negativismo. Mi idea es que sea algo un poco constante y que no sea solo una experiencia de tres sábados. Me ayuda que la gente tenga ganas de probar.