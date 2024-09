Decepción y abandono: Así se sienten las cofradías y el marisqueo a pie de la provincia de Pontevedra

La situación del marisqueo provoca un gran malestar con Xunta y Estado en el sector. Así lo muestra en un comunicado la Federación Provincial de Confrarías de Ponteveedra, que se reunió el sábado para abordar esta cuestión. Las explicaciones recbidas por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, en un encuentro celebrado el día 13, no aplacaron los ánimos.



El descontento es total entre las cofradías que adaptaron sus planes de gestión para poder acogerse a la solicitud de ayudas Fempa por paralización temporal de la actividad marisquera (orden del 6 de agosto de 2024, modificada el 29 del mismo mes). En la provincia de Pontevedra y en la zona de Arousa, se encontrarían afectadas las de Carril y Vilanova, que se encuentran entre las firmantes del manifiesto.

El motivo del desacuerdo, explica la Federación, está relacioando con los criterios seguidos para determinar los días considerados con derecho a prestación económica, así como por el importe resultante de la ayuda a percibir por cada mariscadora.

La mitad de lo prometido

Para estas cofradías existe un "incumprimento manifesto" con respecto de lo prometido por la Consellería do Mar y aseguran que no se pueden sentir "máis que decepcionados". Y es que relatan que en las reuniones celebradas entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en las que se trató de las medidas a poner en marcha para paliar la situación de moralidad masiva de los bancos marisqueros gallegos, se anunció por parte de los responsables de la administración autonómica que el periodo de referencia subvencionable a tener en cuenta, para un máximo de tres meses de paralización temporal de la actividad de marisqueo a pie, sería entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de abril de 2024, "establecéndose máis tarde e sen coñecerse aínda as razóns", entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, "resultando por isto un baremo de axuda por día de parada de 81,90 euros".

En cuanto a las ayudas a percibir por las mariscadoras, destacan las cofradías, "informárase pola Consellería do Mar que serían duns 1.200 euros/mes, máis a suba do IPC de 2023 (3,1%), é dicir, próxima ao SM e similar á percibida polo mesmo concepto por parte dos tripulantes das embarcaciones de marisqueo a flote", apuntan en el comunicado en el que incide que, realmente, dicha cantidad resultó ser "practicamente a metade da asignación prometida nun primeiro momento pola Consellería do Mar".

Indignación con el Gobierno central

Al mismo tiempo, la Federación Provincial de Confrarías también acordó reprochar el "desprezo e desamparo" del Gobierno de España con los mariscadores gallegos "cando están a pasar unha difícil situación económica ante a importante falta de ingresos pola baixada da produción dos bancos marisqueiros, motivada por unha mortalidade masiva das especies de bivalvos, a que superou en moitos casos o 90%, e causada polas fortes chuvias dos meses de outubro e novembro de 2023".

La entidad que preside José Manuel Rosas considera "realmente asombroso" pero también "insultante" que una situación así, "verídica e demostrable", originada por "unha causa de forza maior e cunha repercusión e graves perxuízos socioeconómicos e medioambientais", que pone ne riesgo "o futuro do sector e a sustentabilidade dos recursos marisqueiros" no sea merecedora de ser reconocida como catastrófica.

Dicho reconocimiento permitiría exonerar por lo menos a las mariscadoras del pago de la Seguridad Social durante un tiempo determinada. En cambio, critican, sí se declararon como zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil aquellas zonas a las que "arribaron dous caldeiros de bolitas", en alusión a los pellets, habilitándose ayudas estatales para los damnificados por una "presunta contaminación" que sufrieron las costas de Galicia, Asturias y Cantabria.

Diferencias con la Federación Galega

Por último, los miembros del órgano de gestión y administración de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra acordaron en insistir en la convocatoria inmediata de una reunión con todos los pósitos de marisqueo de la comunidad autónoma, que se solicitó ya el 23 de julio y de la que no obtuvieron respuesta por parte de la Federación Glega. Consideran este encuentro necesario para "debater en conxunto a difícil situación que está padecento a actividade marisqueira galega" ante lo que urge, dicen, "adoptar máis medidas de actuación e protección a curto prazo", ya que les preocupa el "risco de colapso" de este sector productivo.