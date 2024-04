Delegados de la CIG se manifiestan por un trabajo digno y para poner freno a la precariedad laboral

El sindicato CIG celebró este miércoles una asamblea de delegados dentro de su campaña de defensa del empleo con el lema: “Stop Precariedade. Traballo Digno”.

Desde la central denuncian que la última reforma laboral está a “multiplicar a precariedade”, con el incremento de los contratos a tiempo parcial que “están a sustituir os contratos temporais anteriores, e o que tratan é de cambiar as estadísticas, pero desde logo non cambian a realidade do mercado laboral” o la facilidad de las empresas para aplicar ERTE “permanentes”.

Y es que como apunta el portavoz de la CIG, Anxo Lúa, “ter un traballo xa non é garante de ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como é a alimentación e a vivenda”, y así lo están viendo en las últimas negociaciones de los convenios colectivos en las que “temos que ir ao conflito e a mobilización para alcanzar obxetivos mínimos”.



Huelga en el sector de oficinas

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT anunciaron la convocatoria conjunta de huelga en el sector de despachos y oficinas, uniéndose así a la CIG, tras romperse las negociaciones por el convenio, con una propuesta de la patronal muy por debajo a la que se logró en otras provincias de Galicia.