La demolición del edificio de la Comandancia estará lista en el plazo de un mes

Un mes. Este es el plazo en el que se ejecutará por completo la demolición y limpieza de la parcela de la antigua Comandancia de A Mariña. Así lo confirmó ayer el alcalde, Alberto Varela, que acudió a la zona para valorar el diseño del futuro centro de salud hecho público por la Consellería de Sanidade. “O prazo inicial para a execución dos traballos era de dous meses, pero a empresa dixo que o ía facer nun mes”, ratificó Varela. Así pues la zona quedará lista para ser entregada a Sanidade y que no existan ya impedimentos para la construcción del ansiado ambulatorio. “O tempo pon a cadaún no seu sitio. Algúns falaban de que non ía ser posible executar aquí o centro de saúde e nós sempre defendemos que este era o sitio idóneo. Chegou máis tarde do desexado, pero chegou”, expresó el regidor socialista.

Tanto él como la edila de Urbanismo, Paola María Mochales, mantuvieron esta misma semana un encuentro con técnicos de la Consellería para conocer el diseño del futuro centro de salud. “Fixemos como apuntamento que son necesarios máis ascensores. Se imos facer un centro novo que sexa con todas as ventaxas a nivel de accesibilidade”, declaró Varela.

En el futuro centro de salud de Vilagarcía –que sustituirá al muy desgastado ambulatorio de San Roque– se invertirá alrededor de 14 millones de euros. La edila de Urbanismo explicó los plazos que –a priori– se manejan y que suman un total de tres años hasta que el inmueble sea una realidad. “Dous meses para o proxecto de execución, entre dous e tres meses para a revisión e a licitación outros seis meses. A execución das obras estímase que serán sobre 20 meses”, manifestó la edila.

Varela reconoció que el diseño presentado por la Consellería “en principio agrádanos, porque armoniza co entorno” y destacó que “o importante é que sexa un centro funcional e que se poñan os recursos necesarios para levalo a cabo”. Caras y gestos de satisfacción en un equipo de gobierno que ve más cerca el cumplimiento de una de sus promesas electorales.

El PP agradece a la Xunta el futuro centro de salud y pide a Varela el plan de movilidad comprometido

El Partido Popular de Vilagarcía se manifestaba ayer después de conocer el diseño del futuro centro de salud apuntando a que lo reciben “con entusiasmo” y apuntando que “gracias a la Xunta nuestra ciudad tendrá el centro de salud que se merece”. La portavoz municipal conservadora y candidata a la Alcaldía, Ana Granja, aprovechó la oportunidad para exigir a Alberto Varela el plan de movilidad que el gobierno socialista se comprometió a realizar para enviar a la Consellería de Sanidade e informar del tráfico en la zona. “Nuestro deseo es tener el mejor centro de salud posible y con fácil acceso para todos y eso pasa por conocer la repercusión que generará el ambulatorio en esa localización”, matiza Granja. Para ella el estudio debería contemplar asuntos “tan importantes como recorridos ágiles para los efectivos de emergencias o los itinerarios que deberán seguir los pacientes para llegar al centro de salud evitando embotellamientos de tráfico desde las zonas rurales de Vilagarcía”. La formación conservadora destaca las mejoras del futuro espacio con respecto a las carencias del actual en el centro de salud de San Roque. “El PSOE siempre tiene en la boca la crítica fácil hacia el PP en materia de sanidad, y nosotros no respondemos con palabras, lo hacemos con hechos: se amplía un 55 % la superficie con respecto al actual, aumentan las consultas de Medicina General, Enfermería y Pediatría. Además también habrá salas de Farmacia, Trabajo Social, Matrona, Odontología y Fisioterapia”. Granja recuerda que aunque ahora el proyecto sea una realidad “a punto estuvimos de perder el dinero por las mentiras de Ravella”.