Denuncia a Ravella por colocarlo como bedel cuando su plaza es de electricista

Manuel Durán ejerce de bedel en la Casa da Cultura de Vilagarcía, pese a que en el año 1.999 ganó un concurso oposición para ocupar el puesto de oficial electricista. “Me pusieron como conserje con la excusa de la pandemia, en el año 2021”, apunta enseñando un escrito firmado por la concejala de Personal, Sonia Outón. Desde entonces no ha parado de pelear para que le pongan en el puesto que le corresponde. “Yo gané esa plaza y hay resoluciones muy claras firmadas por la secretaria de este Concello que mi puesto de trabajo es como electricista en el Auditorio y no como bedel”, expone Durán. El trabajador municipal ha recurrido a los responsables sindicales –que han presentado escritos dirigidos al gobierno municipal– y él mismo remitió también requerimientos por consejo de su abogada. “Nada, no responden, optan por el silencio administrativo”, expone.



Manuel Durán apunta que determinados complementos pretendían desde la administración local que los cobrase como bedel, pero finalmente “eso se arregló con la RPT”. El mayor problema al que se enfrenta es al de los horarios, dado que denuncia que existe un evidente “trato discriminatorio”. Indica que trabaja seis días a la semana, dado que le quitan media hora cada jornada para que vaya también a su puesto de trabajo “los sábados”.



Durán entiende que “me tienen castigado, pues mi puesto de trabajo es otro y, además, se están perdiendo a un electricista”. De hecho, y ante el silencio administrativo que denuncia que hay por parte del gobierno local expone que “no me queda más remedio que acudir al juzgado para que sea la jueza la que les diga dónde tengo que estar y aplicar lo que es justo”. La denuncia la presentó hace unos días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra y entiende que “en el momento en el que hable la justicia no les quedará más remedio que escucharla”.



Manuel Durán expone que esta situación laboral le ha acarreado problemas de salud importantes. “Estuve de baja porque todo esto me está afectando psicológicamente. La gente me pregunta cuando sabe que yo tengo mi plaza de electricista y yo estoy como bedel, lo que no puede ser”, manifiesta el afectado.



Así pues rodeado de papeles y de asesoramiento jurídico Manuel Durán acude todos los días a trabajar a la Casa da Cultura a la espera de una resolución judicial que –espera– “declare lo que ya está estipulado y que es el puesto que me corresponde”.