Denuncian el estado de la playa de A Covacha por una planta “que a está cubrindo toda”

Vecinos de Carril y usuarios de la playa de A Covacha denuncian la presencia de una planta que “a está cubrindo toda” desde hace ya unas semanas. Señalan los afectados que lo que empezó siendo un pequeño arbusto se ha ido expandiendo de forma incontrolada por la arena y que, por lo tanto, “máis que unha praia xa vai parecer un campo de fútbol”. Los usuarios manifiestan que en días buenos son muchos los niños que juegan en la playa y que, con la presencia de esta planta, el escenario no es precisamente apetecible. “Ten estado outros anos, pero tanta como neste non”, explican. No es, en todo caso, el “cadillo” que tanto ha traído de cabeza a gobierno local y también a los bañistas en la playa de A Concha- Compostela. “No, non é a dos pinchos, pero si debe ser invasora porque vai correndo e cada día hai máis”, señalan. Lamentan que no se haya actuado ya e inciden en que “seguramente virán a limpala por Semana Santa cando veñan os turistas”.



Con A Covacha en este estado de momento el gran arenal de A Concha-Compostela aguanta el tipo después de la gran intervención realizada el año pasado para eliminar el “cadillo” y que parece que ha surtido efecto con pequeños repuntes puntuales que han sido controlados.