Denuncian el posible “secuestro” de dos perros a los que se les perdió la pista hace unos días en Guillán

La Protectora de Animales de Vilagarcía denuncia el posible “secuestro” de dos perros a los que sus dueños les perdieron la pista hace unos días en Guillán.





Los dos -que responden al nombre de Queca y Nuno- fueron adoptados en Pinar do Rei hace unos años y su dueño, Iván Prieto, señala que “ya se escaparon otras veces, pero siempre volvieron y de esta vez no”. Indica que son “muy sociables y se acercan a todo el mundo y nadie los ha visto, lo que es muy raro”. Es el hecho de que los dos perros no volviesen a su hogar lo que hace a la Protectora de Animales sospechar de que “están retenidos o secuestrados, bien porque quieren cuidarlos o usarlos para la cría, que no les va a valer de mucho porque están todos esterilizados”. Así se manifiesta la presidenta de la entidad, Ángeles Cifuentes, que apunta que en el último mes también se ha notado la falta de una perra yorkshire -también por la zona- y de un galgo en Catoira. “Los que los tengan pueden devolverlos en cualquier clínica veterinaria, en Protección Civil, aquí en la Protectora... Si los dejan en un veterinario ya se activa la incidencia y ya se localiza a los dueños”, explica Ángeles Cifuentes.





Desde la Protectora indican que “no vamos a tomar represalias. Si los han cuidado todo este tiempo pues se lo agradecemos en el alma, pero por favor que entreguen los perros”.





Iván Prieto señala que ellos los están pasando mal por la desaparición de los dos canes que llevan en la familia alrededor de cinco o seis años. También está apenado porque la otra perra de la familia “lo está pasando fatal”, de ahí que quieran que las personas que tengan a los otros dos perros se los devuelvan cuanto antes. “No han vuelto, es raro. Alguien los tiene que tener”.