Destrozan los cristales y la puerta de un establecimiento vacío de la zona de ocio TIR

No se ha encontrado al autor de los hechos, pero si algo no ha pasado desapercibido para aquellos que habitualmente pasean por la zona de ocio TIR es que uno de los antiguos locales hosteleros (actualmente vacío) había sido objeto de un ataque. Según fuentes de la Policía Local fueron requeridos sobre las cinco de la mañana del sábado al domingo. Al llegar allí comprobaron que tanto los cristales de la parte baja como de la superior estaban destrozados. La puerta, por su parte, también presentaba daños importantes. Dado que había cristales en el suelo la zona fue acordonada y también adecentada para evitar que algún viandante sufriese algún tipo de percance. También se dio parte a la Autoridad Portuaria (titular de los terrenos) para que se encargase de la gestión del suceso.



No fue la única incidencia a la que acudió la Policía Local a lo largo del fin de semana. De hecho el domingo por la tarde tuvo que intervenir en una discusión entre el dependiente y una clienta de una gasolinera del centro de la ciudad. Según señalan fuentes municipales la clienta procedió al pago del combustible a través de la aplicación Waylet. Aunque -como después se pudo constatar- el cargo se le aplicó de forma inmediata en su cuenta no le figuraba así al dependiente, que insistía en que la mujer tenía que volver a pagar. Algo a lo que ella se negó provocando la discusión. La Policía Local tomó parte de lo sucedido e instó al dependiente a denunciar si el ingreso no se hacía efectivo en un tiempo prudencial.



A mayores el sábado a la noche los agentes acudieron a un bar de la avenida Rosalía de Castro por una pelea que, presuntamente, se había producido entre un hombre y una mujer. Según ella el hombre le había propinado un puñetazo cuando le recriminó la actitud que había tenido con otros clientes. El hombre negó la agresión asegurando que él estaba discutiendo por el partido de fútbol cuando la mujer se le acercó a escupirle. Ninguno de los testigos quiso declarar y ninguno de los dos implicados quiso interponer denuncia. Tampoco denunciaron unas jóvenes protagonistas de una presunta pelea en la zona de O Castro el sábado de madrugada.

Por otra parte la Policía socorrió a un hombre que se encontraba tirado y ensangrentado en Arzobispo Lago y que, al parecer, se había caído del patinete