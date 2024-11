La Diputación destinó a O Salnés y Ulla-Umia más de 30 millones de euros en 2024

El municipalismo como eje principal y un gran paquete de inversiones que supera los 30 millones de euros. El presidente de la Diputación, Luis López, acudió a Vilagarcía con estas dos premisas bajo el brazo para hacer balance de las ayudas que –desde la entidad provincial– llegaron a los diferentes concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia a lo largo de todo el año 2024. López realizó un encuentro con los medios rodeado de los diputados de zona Javier Tourís, Marcos Guisasola e Isabel Couselo para sacar pecho por el trabajo realizado por su equipo todos estos meses. El presidente de la Diputación habló de cifras, desgranó aquellos proyectos que contaron con la ayuda directa de la administración que preside y presumió de la “absoluta colaboración” con los concellos. “A Diputación está e nótase”, declaró López.



El responsable provincial enumeró planes como el +Provincia, el +Aqua o el +Convivir, así como el Plan de Infraestruturas Deportivas. Eso sí, quiso pararse en las cantidades que recibió cada ayuntamiento para ejecutar obras “moi necesarias”. Apuntó que 12,1 millones fueron para las dos comarcas de la mano del +Provincia, un millón para el Plan de Infraestruturas Deportivas, 9,7 millones para el PON2030 y más 7,9 millones de actuaciones de infraestructuras.



Luis López manifestó que fue Vilagarcía el concello de la zona que recibió más financiación. “Este goberno provincial é o que mellor atende e entende”, indicó López. Así pues la capital arousana cuenta con 1,4 millones para ejecutar la futura humanización de la céntrica calle Conde Vallellano y ya logró meses atrás mejorar el campo de fútbol de Berdón gracias a 200.000 euros de la administración provincial. A estos hay que sumar –como así recordó López– los 1,5 millones para mejorar las instalaciones deportivas del complejo de Fontecarmoa. También hizo alusión a las diferentes aportaciones a clubes y entidades deportivas para la organización de eventos y actividades. “Apenas hai grandes transformacións neste concello que non leven a nosa sinatura”, resumió López. Añadió además que “a historia do apoio de Vilagarcía replícase no resto dos concellos da zona, con cuxos alcaldes mantiven reunións institucionais”.

Así pues a Sanxenxo la Diputación destinó 800.000 euros para ejecutar el mirador de A Peixería, para mejorar la fachada marítima de Portonovo. Por su parte en Vilanova se invirtieron 770.000 euros en la carretera Baión-András. “Un proxecto paralizado pola ideoloxía política da Deputación anterior e que conseguimos desbloquear”, indicó López. Además para este mismo concello se aprobaron 300.000 euros para mejorar la carretera de As Sinas y otros 156.000 para la mejora del campo de Pontearnelas.



En el caso de A Illa la aportación de la Diputación fueron 400.000 euros para la senda peatonal en el paseo naval y en O Grove la administración provincial invirtió cerca de 750.000 para el complejo deportivo de As Bizocas y más de 400.000 en la reforma del pabellón de Conmeniño. Por su parte a Cambados se le acercaron 140.000 euros para mejorar caminos y más de 13.000 para el parque infantil de Torrado.

Luis López también hizo referencia a los 200.000 euros que la administración que preside invirtió en Ribadumia con 200.000 euros para un proyecto de recogida de residuos sólidos y otros 170.000 para la mejora de parques. En Meis la cantidad que recibieron de la Diputación fueron 470.000 para la reforma y ampliación de la escuela infantil del Mosteiro y que cubrieron la totalidad del proyecto. En Meaño por su parte la Diputación invirtió 420.000 euros para la primera fase de mejora de la pista deportiva de Dena.



Ulla-Umia

En la comarca de Ulla-Umia la Diputación financió el 100% de proyectos de saneamiento de residuos en Soutelo de Abaixo, en Caldas, por valor de 400.000 euros. En este mismo enclave también se desbloqueó la obra de la carretera Caldas-Vilanoviña. En Cuntis por su parte –como así explicó Luis López– las inversiones fueron 128.000 euros para la mejora de la calle Bernardo Sagasta, mientras que Moraña recibió 1,35 millones para el ensanche de la carretera Mané-Rebón. La rehabilitación de la antigua Casa Consistorial fue financiada íntegramente por la Diputación. En Catoira la administración provincial renovó los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas por 100.000 euros. La Diputación destinó a Valga 520.000 euros para la senda peatonal y ciclable en la Lagoa de Porto Piñeiro, mientras que la cantidad destinada a Pontecesures es de 466.000 euros para el acondicionamiento de la estación de tren, un proyecto financiado al 100% por la entidad provincial.



Luis López declaró que hay proyectos y desafíos que están fuera del marco de competencias de la Diputación “pero que cuxa atención é moi necesaria”. Recalcó que “se o Goberno central fixera gratuíta a AP-9 como prometeron outros cargos socialistas en campaña, se resolvera as incidencias constantes no Eixo Atlántico, se mellorara a N-550 e N-640 e abrira ao consenso o proxecto da futura variante oeste de Caldas ou se retomara o novo cuartel de Cambados... Todos poderiamos felicitarnos destes servizos esenciais para o desenvolvemento da comarca”.

A mayores de las cuestiones municipalistas el presidente también habló en clave provincial. Hizo referencia al mantenimiento millonario de 1.600 kilómetros de la red de carreteras provincial, así como a los cambios que promovieron para que las cofradías de pesca y marisqueo pudiesen emplear por primera vez las ayudas de la Diputación para sufragar gasto corriente.



Luis López defendió a mayores el papel que está realizando la Diputación en materia de Turismo con el intento de “desestacionalizar” y promover eventos a lo largo de todo el año. Puso en valor el proyecto “Praias sen límites”, un proyecto que va de la mano de Santander, Costa del Sol y Tenerife para alargar el disfrute de la playa los 365 días del año habilitándolas para mascotas o creando senderos por el entorno de las mismas.