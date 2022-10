La Diputación presenta su Presupuesto más alto de la historia con un 33 % más en el capítulo de inversiones

El mayor presupuesto de la historia de la Diputación y con unas cuentas centradas en afrontar la crisis. Estas son las dos premisas con las que la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera, presentaron ayer el informe económico de 2023 que se llevará a Pleno el próximo viernes. El gobierno provincial ha fijado en 187,35 millones el Presupuesto del cual 44 millones son para el Plan Concellos, uno de los apartados estrella del bipartito provincial. De hecho este plan aumenta en un millón de euros respecto al de 2022 e irá destinado especialmente a aquellos concellos con menos de 20.000 habitantes. A esta cantidad se le suman 24,85 millones de otras acciones que, según Silva, revalidan a la Diputación como la institución provincial que más recursos transfiere al territorio. “Un 33,7 % cando a media do Estado está no 17 % e en Ourense non chega ao 0,5 %”.





Carmela Silva defendió el documento económico apuntando a que está “pensado, elaborado e moi traballado para dar respostas aos concellos e á cidadanía nun contexto tan completo como o que nos atopamos”. César Mosquera por su parte calificó el informe como “ambicioso, expansivo e prudente” y destacó que el mayor crecimiento se percibe en el capítulo de inversiones, que sube en un 33 %.





Por áreas

Así pues al apartado de Inclusión Social se destinarán más de 18,9 millones de euros para impulsar programas sociales inclusivos, ayudas de emergencia a los concellos o la teleasistencia domiciliaria entre otros. En lo referente a Políticas de Recuperación Sostible y frente al Reto Demográfico se distribuirán un total de 41,32 millones para poner en marcha nuevos planes de seguridad vial, iniciativas de promoción del empleo o apoyo al sector primario y economía verde. El aumento en el Presupuesto también se verá reflejado en el área de Cultura, Deporte y Turismo a donde se destinan 23,03 millones. Esta área engloba acciones diversas como el impulso a actividades culturales como reclamo turístico, la dinamización de la lengua, el Museo de Pontevedra o la nueva dotación de Santa Clara. También la apuesta por grandes eventos deportivos como foco de atracción turística.





Para Patrimonio e Memoria Histórica la Diputación destinará 2,62 millones para desarrollar actividades y colaborar con actuaciones en concellos.





Tanto Carmela Silva como César Mosquera destacaron también el apartado de Igualdade que en 2023 contará con un presupuesto de 2,13 millones . Aún así como es un área transversal también recibe fondos de otros departamentos. De hecho la idea del gobierno provincial es continuar promoviendo proyectos, acciones para la corresponsabilidad frente a la conciliación o iniciativas de formación en la Escola María Vinyals.





La previsión es destinar 30,5 millones a la creación de una Administración Eficiente e Innovadora para continuar modernizando a la administración y apostar así por el teletrabajo creando un “modelo de xestión de persoal eficaz e transparente, impulsar ofertas de emprego para unha maior cualificación do persoal ou crear unha administración 100 % electrónica”.





Los dos mandatarios provinciales destacaron también como uno de los ejes prioritarios volcarse en la consecución de fondos europeos. De hecho contemplan conseguir en el año 2023 el equivalente a un presupuesto adicional para la provincia, con 60 proyectos en marcha y 25 millones de euros en estudio para impulsar iniciativas centradas en la transición verde y digital como retos principales. Cabe recordar que desde el año 2016 se han movilizado de Europa hasta 110 millones de euros con la creación de la oficina de Proxectos Europeos para captar recursos.