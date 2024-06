Elena Martín será la nueva jefa de la Comisaría de Vilagarcía de forma provisional tras el ascenso de Hombreiro

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recibió esta mañana al inspector jefe de la Comisaría de Vilagarcía, que recientemente ha conseguido el ascenso a comisario, por lo que dejará el mando en septiembre para realizar el curso. Su puesto lo ocupará provisionalmente la inspectora Elena Martín hasta la cobertura definitiva de la plaza.



Losada puso en valor el “magnífico traballo” de Hombreiro en Vilagarcía, “onde deixa un legado de profesionalidade, seriedade e compromiso” y subrayó que el ascenso es también un “recoñecemento merecido” a su trayectoria y expresó su deseo de que la provincia no pierda el “talento humano” en la escala directiva con la marcha de Hombreiro.



Asimismo, el representante estatal reconoció el “substancial avance en Vilagarcía dende que Hombreiro fíxose cargo no ano 2021, tanto no traballo a prol da seguridad cidadá como na loita contra a delincuenta organizada, especialmente na desarticulación de redes de narcotráfico”. De hecho, Losada anunció que, a tenor de las últimas estadísticas de delincuencia entre los meses de enero y mayo, se produjo un descenso en los delitos de un 20 % con respecto al anterior año. “Un intenso labor policial, coordinado por Hombreiro, que se traduce nos números que amosan as estadísticas provisionais deste ano”, celebró el subdelegado.