Emerxencias de Vilagarcía patrulla la costa en busca de pellets

La presencia de los pellets de plástico en los arenales de O Carreirón, en A Illa, hizo saltar todas las alarmas en el COncello de VIlagarcía que, pese a no haberse detectado todavía el material en su litoral, permanece en situación de alerta por si fuera preciso actuar. El alcalde, Alberto Varela, se mantiene en permanente contacto con Capitanía Marítima, vigilantes de la Dirección General de Costas y las cofradías de pescadores de Vilaxoán y Carril, para disponer de información actualizada en cada momento y, de ser necesario, coordinar con máxima urgencia las posibles acciones. Además, el Servizo Municipal de Emerxencias está patrullando, de forma constante, las playas y la costa vilagarciana.

Como alcalde de Vilagarcía y como presidente de la Fegamp, Alberto Varela exige a la Xunta de Galicia más información sobre la composición del producto, medios para limpiar y un protocolo claro de actuación, que no recaiga solo sobre los municipios. "A Xunta volveu a abandonar aos concellos nunha catástrofe medioambiental dicíndonos nunha carta que a limpeza das praias é competencia municipal e lavándose as mans nunha situación que non sabemos que repercurisón pode ter no medio, nos recursos mariños dos que tanta xente vie e mesmo no Parque Nacional das Illas Atlánticas, o único que existe en Galicia. Necesitamos saber con total garantía con que nos enfrontamos, se se trata dun material contaminante ou non, e si se neesita protección para a súa retirada", asegura el regidor socialista.

Varela criticó que el gobierno gallego de Alfonso Rueda "aínda por riba de tardar semanas en reaccionar, cando o fai é para non darlle importancia, para desentenderse, negarnos axuda, dicir que o culpable é outro e mirar para outro lado mentres o mar de Galicia e todos os galegos que viven del volve a verse gravemente meazado. Está claro que non aprenderon nada da nefasta xestión que fixeron durante a crise do Prestige e repiten o modelo sen importarlles o que lle pase ao noso mar nin a quen vive del".