Empiezan las obras de arreglo y repintado de las ciclovías por la avenida Doutor Tourón

La empresa que llevó la construcción de las ciclovías de Vilagarcía ha empezado ya con las tareas de repintado. Lo ha hecho concretamente en el tramo que discurre por la avenida de Doutor Tourón y que era uno de los más castigados y desteñidos desde que se inauguraron oficialmente estas vías destinadas al uso ciclista y de patinetes. Desde el Concello ya habían señalado hace unos meses -y después de las numerosas críticas vertidas por el estado de las mismas por usuarios y partidos políticos- que los trabajos de repintado y mejora empezarían en primavera. Y es que para que la pintura se adhiera debidamente es necesario que el asfalto esté seco.





Las deficiencias en las ciclovías no solo son visibles en la calle Doutor Tourón por la que han empezado las obras, sino también por Fariña Ferreño, por Rodrigo de Mendoza y por la zona de As Carolinas. La pintura ha perdido el color y en algunos tramos ya ni existe. Además en determinados puntos se encharcan demasiado. El fallo en el color no solo afecta al verde que delimita por donde deben circular las bicicletas, sino también al rojo inglés y al amarillo.





Cabe recordar que la idea del gobierno local es ejecutar todavía una fase más de estas vías ciclistas, aunque el propio alcalde de la localidad señaló no hace mucho que será una obra que no se ejecutará en este mandato.