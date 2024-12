Esquerda Unida acusa al “bipartito” de PSOE y BNG de beneficiar a los especuladores en Vilagarcía

El grupo municipal de Esquerda Unida acusa al “bipartito”, en referencia a PSOE y BNG, de “permitir que os especuladores da vivenda paguen menos que as familias polo recibo do lixo”. Además, el edil de la formación, Juan Fajardo, señala que la portavoz socialista, Tania García, “volveu a mentir”, cuando aseguró que solo los hogares de una habitación pagan más que los pisos vacacionales. “Unicamente as de cinco habitacións, as menos habituais”, pagan nueve euros más que el resto por la basura, mientras que el resto “beneficíanse de descontos que van dos cen euros, para as vivendas dun dormitorio, ata os 46 das de tres”, incide EU.

Sobre García Sanmartín, señala Fajardo que "leva xa un longo historial de mentiras" y recuerda el del informe policial sobre el tráfico en el mercado "que os feitos demostraron que se fixera con posteiroridade á súa afirmación".

Fajardo recuerda que “en política non vale todo” e insta al “goberno bipartito” a explicar el porqué de esta decisión, y sobre todo a un “BNG que, a cambio dunha liberación, permite sangrar ás familias para beneficar aos posuidores de múltiples vivendas para uso turístico, xusto o contrario do que alardean e defenden pública”, señala Fajardo, que pide que sigan la senda de concellos como A Illa. Por último, Esquerda Unida acusa a PSOE y BNG de aprobar esta ordenanza “nun pleno convocado de forma furtiva ás 10 da mañá dun luns”.