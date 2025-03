Esquerda Unida acusa al gobierno local de “arboricidio” por la tala de A Compostela

El grupo municipal de Esquerda Unida denuncia la “falta de transparencia sobre a verdadeira situación das especies arbóreas dos nosos parques” y acusa al gobierno local de “arboricidio impune” por la tala de dos pinos en el parque de A Compostela.



El portavoz, Juan Fajardo, asegura que el ejecutivo no facilita los informes, que demandan tanto desde su grupo como desde la asociación de vecinos Fonte da Coca. “Durante os anos de mandato do goberno do señor Varela, estamos sendo testemuñas dun auténtico arboricidio”, dice el edil de EU, que asegura que los árboles talados se cuentan por centenares, “sen que nos convenzan as xustificacións dadas en ningún momento”. Además, se pregunta cómo es posible que se llegue a esta situación sin intervenciones anteriores que las eviten y considera que “parece que non se están adoptando as medidas nin as decisións correctas en canto ao mantemento” y solo se actúa “para darlle a estremaunción” a los árboles.



Esta situación responde, según Fajardo, “a unha xestión neglixente do goberno local, que pon en risco a nosa biodiversidade”. Por ello, pide medidas que “permitan frear este arboricidio inaceptable”.