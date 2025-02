Esquerda Unida acusa al gobierno local de Vilagarcía de "deixar morrer por inanición" el Festival de Comparsas

Esquerda Unida de Vilagarcía acusa al gobierno local de "deixar morrer por inanición" el Festival de Comparsas, lo que el portavoz, Juan Fajardo, considera una "práctica habitual" del ejecutivo en relación a las iniciativas que surjan "directamente da cidadanía".

"A falta de compromiso do goberno local coas actividades autoxesionadas fan que moitas perderan atractivo para os colectivos que as mantiñan", señala Fajardo, que apunta que este es el motivo de que cada vez sea menor la pariticipación en desfiles o representaciones en el municipio.

"É responsabilidade do goberno local e da Concellería de Cultura manter e poñer en valor as actividades que historicamente se realizan na vila, como era o Festival de Comparsas, pero parecen máis interesados na cultura pre-envasada, repetida en cada concello, esquecendo e non investindo nas actividades propias", que surgen del propio cuerpo asociativo.

"Gastamos cantidades inxentes de cartos en traer grupos, artistas e actividades case sempre de fora de Vilagarcía e incluso de Gaicia, pero non entendemos que para que continúe o Festival de Comparsas ou para evitar a fuga dos grupos de disfraces a outras vilas, temos que investir cartos para facelas atractivas, incremetnando os premios pero sobre todo as axudas para que os colectivos preparen estas actividades ao longo do ano", señala Fajardo.

Además, el edil de EU desliza que, quizás de esta manera, "o goberno parece que quere evitar as críticas que, habitualmente, se fan neste tipo de festivais". Fajardo insta al ejecutivo a recordar que "uha vila se fai atractiva tamén coa súa personalidade e os seus costumes e, para mantelos, basta con interesarse e investir, non unicamente gastar en cementar e cementar". Por ello, desde Esquerda Unida "esiximos un pouco máis de compromiso e de sentimento do goberno local para manter un festival que era un orgullo para a nosa vila e para a nosa veciñanza".