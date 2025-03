Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia la "inacción" ante la crisis de la vivienda mientras se "dilapida" en "obras ornamentais"

El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía califica de "vergoñento" que, ante los datos expuestos por los Servizos Sociais sobre la imposibilidad de las familias de pagar el alquiler, "continuemos malgastando cartos en obras ornamentais que non van mellora a situación da xente".

El portavoz de la formación, Juan Fajardo, hace referencia a los datos de la memoria del departamento, que "evidncia a situación de emerxencia na que vive unha boa parte da cidadanía de Vilagarcía", tanto el incremento de un 10 por ciento de las ayudas como las dificultades para el accesoa la vivienda, que considera que "deberáin marcar o camiño das políticas municipais nos vindeiros anos".

Sin embargo, ve al equipo de Alberto Varela como "un goberno municipal inalterable, parapetado nos seus salarios e incapaz de empatizar coa xente que non pode acceder a unha vivenda". En este sentido, destaca que "so cos 3.000.000 de euros que se van gastar na obra do Ramal, entre compra e execución das obras, poderíanse construír unha cantidade importante de vivendas de titularidade pública, para aluguer social, pero o goberno prefire continuar queimando cartos públicos na pila de electoralismo", señala Fajardo.

Próximos Presupuestos

Otro caso de "malgasto", para el portavoz de EU, se encuentra en la inversión de 1,1 millones en la nueva sede de los Servizos Sociais, situada en Os Duráns. "É inaceptable que mercásemos un local por 200.000 euros que era inútil para este cometido e teñamos que gastar máis do cuádruple do seu custe, 900.000 euros, en adaptalo, cando existen locais municipais en estado de ruína que, con menos investimento, poderían servir para o mesmo cometido", lo que achaca a la "incapacidade do goberno local".

Fajardo advierte de que "a crise da vivenda é unha realidade que xa afoga a Vilagarcía", por lo que defiende que "non podemos permitirnos políticas públicas que non traten de resolver este enorme problema. Con máis de 10 millóns de euros anuais en investimentos nos últimos tempos, non é de recibo que non se teña dedicado nin un só euro a política de vivenda".

Por todo ello, exigen desde Esquerda Unida que se tenga en cuenta esta necesidad en la elaboración de los próximos presupuestos, "de forma que sexamos quen de ter un parque público de vivenda de titularidade municipal".