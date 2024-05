Esquerda Unida de Vilagarcía reclamará en el Pleno la gestión directa de Axuda no Fogar

El grupo municipal de Esquerda Unida presentará en el próximo Pleno una moción para reclamar la gestión directa del Servizo de Axuda no Fogar. El portavoz, Juan Fajardo, basa su petición, entre otros argumentos, en la “evidencia da mellora de calidade e do retorno económico para o concello, na recente remunicipalización do parking de Xoan XXIII”



La concesión del servicio a Aralia caducó ya el año pasado y está prorrogada hasta la elaboración de los pliegos que, por el momento, el Concello no llevó a Pleno. En cualquier caso, Fajardo hace referencia a que los “incumprimentos” en materia laboral son “continuos”, hasta el punto, dice, de que la empresa “acumula sancións por parte da Inspección de Traballo”.

Esta situación, señala EU, provoca deficiencias en la atención “a pesar do bo facer destas profesionais”, aclara Fajardo, que acusa a la empresa de “afán de negocio” y de no “poñer os medios necesarios”, como las ayudas técnicas comprometidas o la “negativa a duplicar as traballadoras naqueles servizos que así o precisen”. Además, acusa de “deixadez” a los responsables municipales. La moción pide que se inicien los trámites para su gestión directa.