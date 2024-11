Estos fueron los vinos ganadores del Castes 2024

Toni Jost Ausles se hizo con el primer premio del Mejor Vino Castes 2021 en la nueva edición de la Feria, durante los premios que se entregaron ayer en el Salón García. El segundo premio en esta categoría fue para AAA 2023 y el tercero para Lourido 2022 Bodegas do Ferreiro.

La entrega de premios fue en el Salón García. En la categoría de vino blanco otorgó el primero a Adega Rincón, el segundo para Karthäuserhofberg Riesling Trocken y el tercero para Cabaqueiro 23, de Pateira; en tinto, fue para Albamar 2023, seguido de Meyer-Näkel GG 2019 y Antonio do Nicho 2022; el Blanco da Añada premió con el primero a JustB 2016, a Pamplona 22 dcon el segundo y a Manuel Rojo con el tercero; en tinto de añada el primero fue para Secular 21 (Saíñas), Coleiro 22 y Komokabras Brm 22; la elaboración especial reconoció a Gorgollosa Callet Mortitx con el primero, Golpe a Golpe con el segundo y Miguel Varela con el tercero; en espumosos ganó Golpe a Golpe, quedando Vizcota Baldovar 923 en segundo lugar y Rincón Rosado 2023 en tercero.

La gala tuvo lugar tras el Late Show una de las múltiples actividades posibles dentro de un programa que hace magia, contó con personalidades como el alcalde, Alberto Varela, o el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, así como otras más vinculadas al mundo de los sumilleres y el enoturismo. Todos ellos, dentro de un formato que apuesta por el intimismo y conducido por el monologuista Rafa Durán, dieron buena cuenta de lo mucho que se puede llegar a concer a una persona alrededor de una copa de vino.

Varela fue el primero en subirse al escenario del Salón García, en un espectáculo gratuito y de entrada libre que forma parte de una edición del Castes en la que no falta de nada. Ni el humor, ni la música ni, por supuesto, el buen vino. El siguiente sería Merelles, que destaca el “carácter desestacionalizador” de la Feira Independente do Viño. A todo esto hay que sumar la banda sonora, que pone “Castes The Musical”.