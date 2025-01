Un estudio advierte de la falta de relevo generacional entre las mariscadoras por la inestabilidad económica

Falta de relevo generacional, inestabilidad económica y dificultad para conciliar la vida familiar y profesional. Estas son algunas de las conclusiones y propuestas de mejora del estudio realizado por UPTA-Agtamar a nivel estatal y que es el primero de estas características que se presenta de forma oficial. El estudio consistió en recopilación de datos sobre las mujeres autónomas, así como entrevistas personalizadas para analizar su situación. Del estudio se desprende la falta de visibilidad y de reconocimiento del trabajo femenino dentro del sector, así como la inestabilidad laboral y escasez de recursos económicos. “Las dificultades y la legislación que determina su ámbito laboral son algunos de los problemas con los que se enfrentan las mujeres del mar”, explican en el informe. Señalan además a la dificultad que tienen para conciliar la vida familiar y la profesional y la existencia de un papel dominante de la figura masculina en la toma de decisiones y en la representación del sector. De hecho –y así lo explicaron sus promotoras– de las 63 cofradías de pescadores que hay en Galicia solo 5 están capitaneadas por mujeres, mientras que en la Ría de Arousa solo hay una patrona, la de O Grove.



Inma Otero, vicepatrona de la Cofradía de Carril, expuso que lo que más han notado en los últimos años en la agrupación es el desinterés de las nuevas generaciones para empezar en el mundo del mar. “Es normal. De entre 20 y 30 años solo hay una persona trabajando con nosotras y poco a poco la gente se va yendo o jubilando”, explica. Señala que la situación económica no es la que era y que “llevamos cinco años luchando con la administración para que cambien las corrientes en el río y tampoco hacen estudios. No hacen nada y no hay futuro”.

Propuestas de mejora

El estudio recoge propuestas de mejora tales como dar mayor visibilidad y reconocimiento a las mujeres en el ámbito laboral con campañas de sensibilización, estudios de impacto y premios y reconocimientos. Creen importante también en el informe que se mejore el acceso a la formación y capacitación con programas específicos y becas y ayudas para que las mujeres puedan acceder a estudios y formación relacionados con el sector marítimo.



En cuanto a la conciliación familiar se propone implementar horarios flexibles y jornadas parciales, así como promover servicios de cuidado infantil para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Otros elementos que se destacan son la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, el apoyo al emprendimiento femenino y el asociacionismo para hacer fuerza.